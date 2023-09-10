أيوة يا وزير على خدماتك الكتير “3 فئات فقط معافيين تمامًا من فاتورة الكهرباء سبتمبر 2023” منهم أصحاب تكافل وكرامة

يسعى الكثير من المواطنين والمواطنات في جمهورية مصر العربية إلى الاستعلام عن فاتورة الكهرباء سبتمبر برقم العداد، حيث يرغب الكثيرون في معرفة قيم فواتير الكهرباء المسجلة على العداد الخاص بهم، وقد وضحت الشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة أنه يمكن للمستهلكين الاستعلام عن الفواتير بشكل إلكتروني وسدادها إلكترونيًا بكل سهولة ومن داخل المنزل، وفي تقرير اليوم نوضح لكم كيف يتم الاستعلام، ففضلًا تابعوا معنا.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء سبتمبر برقم العداد

يتطلع المستهلكين إلى التعرف على قيم فواتير الكهرباء الخاصة بهم على العداد كل شهر، حيث سهلت لهم الشركة خدمة الاستعلام عن الفواتير الخاصة بهم على العداد بكل سهولة، حيث تأتي خطوات الاستعلام عن الفاتورة من خلال السير على الخطوات التالية:

عليك أن تتوجه بزيارة الموقع الرسمي لشركة الكهرباء المصرية الموجودة على شبكة الإنترنت.https://www.eehc.gov.eg/eehcportal/

اضغط على قسم الخدمات ومنه الاستعلام عن الفواتير.

قم باختيار المحافظة الخاصة بك، ومن ثم أضف رقم العداد الخاص بك والذي مكون من عشرة أرقام.

انقر على استعلام.

سعر شريحة الكهرباء للعام 2023 في مصر

وضحنا لكم رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء سبتمبر برقم العداد، وبالنسبة لأشعار الشرائح فهي بالقيم التالية: