بُشرى سارة لأصحاب المعاشات هيصوا”.. صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023 في هذا الموعد

قامت وزارة التضامن الاجتماعي بمنح العلاوات الخمس لعدد كبير من أصحاب المعاشات بصورة مستمرة من أجل مساعدتهم على أعباء الحياه وارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد نتيجة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، حيث أعلنت الوزارة عن موعد صرف العلاوات الخمس، لهذا في مقالنا هذا سوف نتعرف على صرف العلاوات الخمس في هذا الموعد، إلى جانب بعض المعلومات الأخرى.

موعد صرف العلاوات الخمس

صرف العلاوات الخمس في هذا الموعد يعد هذا الخبر من أكثر العناوين التي تتصدر محرك البحث جوجل، لهذا أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن العلاوات الخمس التي سوف يتم صرفها لأصحاب المعاشات بهدف رفع مستوى معيشتهم سوف يتم صرفها على دفعات وليس علي مرة واحدة وفقاً للآتي:

أن تكون الدفعة الأولى في شهر سبتمبر الحالي لعام 2023 ميلادي.

الدفعة الثانية من العلاوة في شهر مارس القادم لعام 2024 ميلادي.

الدفعة الثالثة في شهر سبتمبر القادم لعام 2024 ميلادي.

الدفعة الرابعة من العلاوة يكون في شهر مارس للعام القادم 2025 ميلادي.

الدفعة الخامسة والأخيرة في سبتمبر لعام 2025 ميلادي.

وأكدت مصادر من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه سوف يتم صرف هذه العلاوات الخمس بصورة دورية، حيث يستطيع المستفيدين من هذه العلاوات معرفة توقيت صرفها عن طريق حساباتهم البنكية.

خطوات الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس 2023

يستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس بكل سهولة، وذلك عن طريق اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الاتي: