مباراة العراق وتايلاند.. القنوات الناقلة لمباراة المنتخبي العراقي والتايلاندي

مباراة العراق وتايلاند، تعد هذه المباراة من أقوى المباريات المنتظرة من قبل العديد من عشاق الساحرة المستديرة، حيث إن ذلك جاء بعد الفوز بصعوبة ملحوظة أمام الهند، مما يحاول منتخب العراق بشتى الطرق تحقيق الفوز المنافس أمام المنتخب التايلاندي من اجل التتويج في بطولة كأس الملك، كما أن ذلك سيؤهلهم إلى نهائي بطول كأس ملك تايلاند الودية لموسم 2023، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل الهامة التي تدور حول هذا الموضوع.

موعد مباراة العراق وتايلاند

تنطلق مباراة العراق وتايلاند اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023 في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت مصر، حيث إن هناك بعض القنوات التي تقوم بنقل هذه المباراة الأكثر أهمية بالنسبة لعدد كبير من عشاق الساحرة المستديرة، فضلاً عن أن هذه المباراة هي التي تحدد الفاصل الكروي للمنتخب العراقي، ويتم نقلها على قناة BBTV Channel، التي نوضح لكم ترددها في الفقرة التالية، حتى يتعرف عليه جميع عشاق الساحرة المستديرة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق وتايلاند

جاء تردد القنوات الهامة التي تقوم على إذاعة مباراة العراق وتايلاند، وفقًا لما يلي:-

اسم القناة: قناة الرابعة العراقية.

تردد القناة على النايل سات هو 11678، بينما معامل تصحيح الخطأ يتمثل في 6/5، ويكون الاستقطاب أفقي.

تردد القناة على العرب سات هو 11747، ويتمثل معامل تصحيح الخطأ في 4/3، في حين أن الإستقطاب يكون أفقي كذلك.

وإلى الآن لم يوجد أي بيانات رسمية تُفيد بأن قناة الرابعة العراقة ستقوم بنقل المباراة، لكن كل ما يتم تداوله هو مجرد توقعات إلى الآن، حتى ينتظرها الجميع.