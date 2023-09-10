Mazalti منصة مظلتي بحث اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة اسماء الدفعة الخامسة هنا

استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة عبر منصة مظلتي يتم خلال الساعات القادمة، حيث يتم التعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة وهذا بناءً على تصريح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وسيتم الإفصاح عن أسماء المقبولين في عدة دفعات نظرًا لزيادة عدد المتقدمين، وتوفر الوزارة طريقة الاستعلام عن هذه الأسماء بشكل الكتروني عبر موقعها الرسمي.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

مظلتي بحث اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية أنه سيتم الإعلان عن الأسماء المقبولة في هذا الدعم بعد فحص كافة الطلبات التي تجاوزت عددها 400 ألف طلب، وقد تم الموافقة على حوالي 200 ألف طلب حتى الآن لتلبية احتياجات المستفيدين، وحددت الشروط التي يجب توافرها لتقديم طلب الرعاية الاجتماعية في العراق، وهي:

يجب أن يكون المتقدم حامل الجنسية العراقية.

ينبغي على الراغبين في التقديم التسجيل مسبقًا لدى الشؤون الاجتماعية.

يجب إدخال جميع المعلومات المطلوبة في الطلب.

يتم رفع جميع المستندات اللازمة لدعم الطلب.

و الجدير بالذكر أن برنامج الدعم الاجتماعي يساهم في دعم الأفراد والأسر في العراق الذين يعانون من ظروف اقتصادية متدنية.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

الآن يمكنك الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بغداد وعموم المحافظات 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى رابط منصة مظلتي وزارة العمل .

. أدخل رقم بطاقتك الذكية في الخانة المخصصة.

أدخل الكود المرئي الذي يتكون من 5 أرقام.

اختر “تنزيل ملفات المستفيدين الوجبة التاسعة”.

أدخل الاسم الرباعي في الخانة المخصصة.

انقر في النهاية على “بحث”.

ستظهر لك النتائج وتتمكن من التحقق مما إذا كنت مشمولًا بالرعاية الاجتماعية أم لا، وهذه الطريقة تمكن الأفراد من الوصول إلى المعلومات بسهولة وسرعة.

والجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق وفرت هذا البرنامج من أجل دعم الأسر الفقيرة ورفع مستوى معيشتهم.