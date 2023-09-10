استقبل الآن “تردد قنوات SSC الرياضية” على جميع الأقمار الصناعية .. خطوات الضبط بالتفصيل

عشاق كرة القدم من كل مكان بالعالم وخصوصًا بالمملكة العربية السعودية يبحثون عن تردد قنوات SSC الرياضية، والتي هي واحدة من أشهر القنوات الرياضية التي تقوم ببث المحتوى الرياضي على شاشتها على جهاز التلفاز، ومتخصصة القناة في نقل المباريات الدولية والمحلية، وفي تقرير اليوم نوضح لكم تردد القناة وكيف يمكن ضبط التردد بالتفصيل، فضلًا تابعوا معنا.

تردد قنوات SSC الرياضية

تُعتبر قناة إس إس سي الرياضية من أشهر القنوات السعودية الموجودة على مستوى العالم العربي، حيث متخصصة في نقل المحتوى المحلي والدولي، وقد قامت ببث محتواها على الشبكة في عام 2001، حيث مقر بث القناة الرئيسي العاصمة السعودية الرياض، وقد استطاعت القناة أن تكون جمهور كبير في فترة قليلة للغاية، وتأتي تردد القناة على النحو التالي:

تردد القناة على النايل سات

التردد: 12523.

اتجاه الاستقطاب: الأفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد القناة على عرب سات

التردد 12417.

اتجاه الاستقطاب: العمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تثبيت تردد قنوات SSC الرياضية على الرسيفر

وضحنا لكم تردد قنوات SSC الرياضية على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، وبالنسبة لطريقة تثبيت التردد فهي على النحو التالي: