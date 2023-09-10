رسميًا “المعهد الفلكي للبحوث يحدد موعد عيد الفطر 2024” ويوضح بإتمام شهر رمضان المبارك

نجد الكثير من المواطنين والمواطنات في الوقت الحالي يبحثون عن موعد عيد الفطر 2024، وذلك من أجل التعرف على موعد قدوم واحدًا من الأعياد المهمة جدًا عند المسلمين، حيث يحتفل المسلمون بعيد الفطر وعيد الأضحى من مختلف بقاع العالم الإسلامي، وفي تقرير اليوم نوضح لكم موعد عيد الفطر كموعد محتمل من خلال الحسابات الفلكية، فضلًا تابعوا معنا.

موعد عيد الفطر 2024

وفقًا لما بينته الحسابات الفلكية فإن مفترض أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك سوف يكون يوم العاشر من شهر أبريل من عام 2024 القادم، حيث يتم تحديد العيد بناء على رؤية الهلال وقبله استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، وقبل قدوم العيد بيوم سيتم رؤية الهلال والتأكد من أنه سيكون يوم الأربعاء، لذا الموعد المتوقع لعيد الفطر المبارك سوف يكون في الموعد التالي:

يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر أبريل من عام 2024، حيث الأول من شهر شوال من عام 1445.

كم يوم إجازة عيد الفطر المبارك 2024؟

وضحنا لكم موعد عيد الفطر 2024، وبالنسبة لإجازة العيد فإن مجلس الوزراء المصري يقوم بمنح المواطنين والمواطنات غالبًا إجازة رسمية لمدة أربعة أيام بكل يوم من أيام العيد، وفي أحيان أخرى يحصل المواطنين على أكثر من ذلك، بحيث يكون يوم وقفة العيد إجازة رسمية أيضًا للموظفين في جميع القطاعات الحكومية وللطلاب والطالبات أيضًا، ولذا نحن ننتظر التأكيد بالقرب من قدوم العيد وبعدها سيتم الإعلان بشكل رسمي عن أول أيام عيد الفطر المبارك وكذلك إجازته ستكون كم يوم.