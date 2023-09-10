“الجامعات العراقية” معدلات القبول 2023 في العراق الاحيائي والأدبي والتطبيقي القبول المركزي وزارة التعليم العالي

تحميل معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 متاح لجميع الطلاب، وخاصة بعد الإعلان عن نتائج الصف السادس الإعدادي، ويرغب عدد كبير منهم في الحصول على أي معلومات حول نسب قبولهم في الالتحاق بالجامعات، ولهذا نوهت الوزارة من خلال صفحات التواصل الاجتماعي أنها سوف تعلن عن هذه المعدلات خلال الأيام القادمة، وينتظر الطلاب هذا الإعلان بفارغ الصبر لمعرفة مستقبلهم الجامعي.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023

وزارة التربية العراقية أعلنت عن معدلات القبول 2023 في العراق للاحيائي، حيث جاءت النسب على النحو التالي:

كلية الصيدلة 98.67.

كلية الهندسة – قسم الالكترونيات والاتصالات: 95.83.

كلية الهندسة – قسم الحاسوب: 95.33.

كلية الطب: 100.92.

كلية طب الكندي: 100.5.

كلية طب الأسنان: 99.05 جامعة بغداد.

كلية القانون : 90%

كلية العلوم السياسية : %83.

كلية الطب البشري: الحد الأدنى 99.67%

كلية طب الأسنان: الحد الأدنى 98.83% جامعة البصرة

كلية الصيدلة: الحد الأدنى 98.5%

كلية هندسة – قسم الحاسبات: الحد الأدنى 93%

كلية هندسة – قسم ميكانيكا: الحد الأدنى 90.5%

كلية هندسة – قسم مواد كيميائية: الحد الأدنى 95.33%

وهذه المعدلات تدل على مدى التنافس الشديد للقبول في هذه الكليات والأقسام في الالتحاق بالجامعات.

معدلات القبول المركزي 2023 الحدود الدنيا

للتعرف على معدلات القبول 2023 في العراق الأدبي يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة التعليم العالي .

. أو زيارة موقع القبول المركزي في العراق.

النقر على خدمات الطلاب من خلال الصفحة الرئيسية للموقع.

ستبدو أمامك صفحة خدمات الطلاب، وحدد بعد ذلك نسب القبول في الجامعات العراقية، وانقر عليها.

وتبدو أمامك صفحة بها ملفات لتحميل نسب القبول والاطلاع عليها كما تشاء بسهولة ويسر.

حمل بعد ذلك الملفات التي ترغب في الاحتفاظ بها.

ومن خلال تنفيذ الخطوات السابقة يمكنك الاطلاع على هذه المعدلات وتحديد الكليات والجامعات التي تتناسب مع مجموعك، ونتمنى للجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق.