هنا “تنسيق القبول الموحد” معدلات القبول في الجامعات الاردنية الهاشمية 2023 موقع التنسيق الرسمي admhec.gov.jo

معدلات القبول الموحد 2023 2024 في الجامعات الاردنية أصبحت حديث جميع الطلاب الذين حصلوا على الثانوية العامة نظرا لأهمية هذه المرحلة في تحديد مستقبلهم الجامعي، ويجدر بنا الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن هذه المعدلات من قبل وزارة التعليم في الأردن ، ولذلك سوف نوافيكم بالمزيد من معلومات حول هذه المعدلات ونسب القبول في الجامعة الهاشمية بالأردن، كما نتطرق إلى المستندات اللازمة للتقديم في القبول الموحد للجامعات والكليات الأردنية.

معدلات القبول الموحد 2023-2024

معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023 يمكن التعرف عليها عن طريق اتباع الخطوات التالية..

الذهاب مباشرة إلى موقع تنسيق القبول الموحد. اختيار الجامعة والتخصص الذي يتم البحث عنه. الضغط على زر تحميل معدلات القبول الجامعي.

من أهم المعايير الهامة للطلاب الذين يرغبون في الانضمام إلى الجامعات والكليات، كما تم الإعلان عن هذه المعدلات بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، ويمكن للطلاب العثور على دليل القبول بالجامعات والكليات والتعرف على الجامعات والتخصصات التي يمكنهم التقديم لها بناءً على معدلاتهم بعد ظهور نتائج الامتحانات، وتلعب هذه المعدلات دورًا مهمًا في اتخاذ قرارات التعليم العالي للطلاب.

نسب القبول في الجامعة الهاشمية في الأردن 2023

أوضحت الجامعة الهاشمية معدلات القبول الموحد بالاردن 2023، وهي تكون كالآتي:

كلية الطب تتطلب نسبة قبول 97%.

كلية الهندسة تحتاج نسبة قبول 80%.

قسم الحاسب الآلي في كلية الهندسة يجب أن تكون النسبة على الأقل 90%.

كلية الهندسة الطبية: تشترط للالتحاق بها نسبة قبول 97%.

كلية العلاج الطبيعي تتطلب نسبة قبول بها حوالي 90%.

كلية علوم البيانات يجب الحصول على 87% على الأقل للانضمام إليها.

كلية هندسة البرمجيات تحتاج إلى نسبة قبول 90%.

وهذه هي معلومات معدلات القبول للتخصصات المختلفة في الجامعة الهاشمية للعام الدراسي القادم.

يمكنك عزيزي الطالب التقديم على طلب القبول الموحد للالتحاق بإحدى الجامعات الأردنية، ولكن يشترط تجهيز المستندات التالية:

صورة شخصية حديثة للطالب.

صورة من شهادة الثانوية العامة.

نسخة مصورة من بطاقة هوية الطالب.

إحضار أي شهادات إضافية للدورات التدريبية التي أتمها الطالب وشهادات إجادة اللغات إذا كانت متاحة.

هذه المستندات ضرورية لإتمام عملية التقديم والنظر في طلب القبول في الجامعة التي يرغب في الالتحاق بها.

معدلات القبول في الجامعة الاردنية 2023

الان يبحث على الكبير من الطلبه والطالبات في كافه انحاء المملكه الاردنيه الهاشميه عن المعدلات التي يتم قبولها للالتحاق بالجامعه الاردنيه او الجامعه الهاشميه، وهناك جامعه البلقاء وجامعه موته، كل تلك الجامعات وغيرها يبحث عنها الطلاب حيث انهم يرغبون في معرفه الحد الادنى للقبول بها هذا العام.