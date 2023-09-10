رابط الاستعلام عن الاسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي

الشغل الشاغل لدى الكثير من المواطنين الوصول إلى رابط الاستعلام عن الاسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة 2023، يعد تكافل وكرامة أهم أنظمة المساعدة التي تقدم للأسرة المصرية المتعففة التي تعاني من ضيق الحال ولا يمتلكون أي دخل شهري أو معاش يستندون عليه في ظل الظروف الصعبة، لذلك انطلاق برنامج دعم تكافل وكرامة منذ عدة سنوات بناءاً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل رفع المعاناة عن الكثير من الأسر.

ورغم ضم عدد كبير من الأسر إلى برنامج معاش تكافل وكرامة إلا أن وزارة التضامن الاجتماعي مازالت تستقبل طلبات جديدة لكي يحصلون على المعاش بشكل شهري لكن حسب الشروط والضوابط المعلن عنها، وخلال هذه الفترة ينتظر الكثير من المواطنين المتقدمين موعد الإعلان طباع كارت المعاش، ترقبوا معنا للإطلاع على رابط الاستعلام عن الاسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة 2023.

رابط الاستعلام عن الاسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة 2023

يستفيد عدد كبير من معاش تكافل وكرامة وحسب ما أكدت عليه وزارة التضامن أن الدولة تبذل أقصى جهد لتوفير معيشة كريمة للأسر المتضررة من الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلد في الوقت الراهن، والآن يمكنكم الاستعلام عن الاسماء الجدد من معاش تكافل وكرامة من خلال اتباع الخطوات التالية

يجب زيارة الموقع الرسمي من خلال الضغط على هذا الرابط وزارة التضامن الاجتماعي. اختيار تكافل وكرامة. إدخال الرقم القومي. الضغط على استعلام.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة سبتمبر 2023

بعد عدة أيام قليلة تعلن وزارة التضامن الاجتماعي عن صدور عدد من البطاقات الخاصة بـ تكافل وكرامة لكي يحصل المتقدمين التي تم مطابقة جميع الشروط عليهم على الدفعة الجديدة لشهر سبتمبر الجاري 2023، وأكدت الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن أن صرف معاش تكافل وكرامة يكون بدايةً من يوم الخميس القادم الموافق 14 من سبتمبر وتستمر عملية الصرف لمدة 7 أيام.