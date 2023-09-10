results.mlazemna.com نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 ملازمنا وزارة التربية العراقية علمي وادبي

موقع results.mlazemna.com نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 ملازمنا ازداد البحث عنه في الفترة الحالية، وخصوصًا بعد التصريح عن ظهورها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، وأصبح في إمكان الطلاب والطالبات الاستعلام عنها بعد أن انتهت عملية تصحيح ومراجعة أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب الذين قدموا اعتراضات على درجاتهم بعد ظهور النتيجة الأولية، ونتعرف فيما يلي على الرابط الرسمي و خطوات الاستعلام عن نتائج الاعتراضات في السطور التالية.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 ديالي

استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 المثنى وجميع المحافظات، حيث يجب أن نوضح إعلان وزارة التربية والتعليم بالعراق في بيان رسمي لها، بأنه تم فتح باب استقبال اعتراضات نتائج السادس الاعدادي في يوم 13 أغسطس المنصرم، وكانت مدة تقديم الاعتراضات أسبوع للقسم العلمي والأدبي وتبلغ قيمة رسوم الاعتراض في المادة الواحدة حوالي 3000 دينار.

وتتيح هذه الاعتراضات فرصة لجميع الطلاب غير الراضين بشأن نتائجهم الأولوية في تقديم اعتراضات عن هذه النتيجة ومراجعة أوراق إجاباتهم، ومراجعة التصحيح وعملية حساب الدرجات مرة أخرى للتأكد من عدم وجود خطأ في التصحيح أو خطأ في جمع الدرجات، وفي حالة التأكد من وجود خطأ يتم تعديلها ويتم إرجاع الدرجات للطالب فورًا.

رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023

بعد ظهور نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 نينوي وبعض المحافظات العراقية أصبح بإمكان الطلاب الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي واتباع هذه الخطوات:

زيارة موقع نتائجنا .

انقر على نتيجة اعتراضات الصف السادس الإعدادي.

ستفتح لك صفحة اختر منها القسم“ الإحيائي والأدبي والتطبيقي”.

ثم انقر على كلمة تحميل أو تنزيل التي توجد أمام المحافظة التابع لها الطالب.

وبعدها ستظهر لك خلال ثواني نتائج الاعتراضات في هيئة صور.

ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

بعد ظهور نتائج الاعتراضات في بعض المحافظات يبحث العديد من الطلاب عن النتائج في المحافظات الاخرى التي لم تظهر بها النتائج وخاصه في قسم الاحيائي، حيث ان قسم التطبيقي والادبي قد ظهر به الكثير من النتائج لكي يتعرف الطلاب على موقفهم من قبول التظلم ام رفضه.