لعبة العراق .. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة العراق وتايلاند مجاناً بدون تشفير مباشر

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة العراق وتايلاند، يسعي الكثير من محبي ومتابعي كرة القدم بالوقت الحالي في العراق معرفة القنوات التي ستكون منقول عليها مباريات المنتخب العراقي بدون تشفير ويمكن من خلالها متابعة اهم الاحداث الرياضية بدون تشويش ومن خلال موقعنا البديل نوفر لحضراتكم القنوات التي اعلنت عن حصولها لمواجهة العراق وتايلاند بدون تشفير .

يمكنك متابعة قناة المنصة الرياضية على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

– القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 12563.

– الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

يمكن للجميع في العراق الان استقبال تردد قناة المنصة الرياضية على القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال التردد 11678، من خلال الاستقطاب العمودي، ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

تردد قناة المنصة الرياضية علي عرب سات

– القمر الصناعي: عرب سات.

– التردد: 11747.

– الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة العراق وتايلاند

ويسطيع محبي ومتابعي كرة القدم العراقية الان متابعة مباريات المنتخب العراقية من خلال مجموعة قنوات الرابعة ومنافسات الفنون القتالية UFC عبر جهاز CBOX.