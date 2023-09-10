ابحث الان كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة ال9 الدفعة ال5 منصة مظلتي وزارة العمل

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تزايد معدلات البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 في الساعات القليلة الماضية، حيث تم الإعلان على الوجبة الأخيرة، حيث صرحت الوزارة أن بإمكان الجميع من معرفة أسماء المشمولين عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الشئون الاجتماعية أو من خلال الدخول إلى موقع مظلتي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية.
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 تهدف وزارة الشؤون الاجتماعية من الإعلان عن أسمائهم لمساعدتهم في التغلب على ظروف الحياة الصعبة التي يمر بها العديد من المواطنين العراقيين، وأيضًا بسبب الركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلد.
حيث قد أشارت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها قد تم تقديم 3000 طلب للحصول على الوجبة الأخيرة، ولذلك فإن هذه المبادرة الحكومية تسعى الحكومة العراقية من خلالها توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا، وقبل التقديم على الرعاية الاجتماعية وانتظار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 لابد أن تتوافر لديك بعض الشروط من بين هذه الشروط التالي:
- لابد أن يكون المقدم على الطلب عراقي الجنسية.
- أن يكون عدد أفراد الأسرة 4 أفراد على الأقل.
- ينبغي أن يكون الحد الأدنى لعمر الشخص المتقدم 18 عام إذا كان رجل.
- وفي حالة كانت المتقدمة امرأة ينبغي أن يكون الحد الأدنى هو 15 عام والحد الأقصى لها 55 عام.
- ولا بد أن يكون الشخص المتقدم تم تسجيله من قبل في الشؤون الاجتماعية.
طريقة استخراج عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 مظلتي
معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية نتعرف على الخطوات اللازمة وهي كما يلي:
- الدخول إلى منصة مظلتي من هنا .
- إدراج رقم البطاقة الخاصة بك بشكل صحيح.
- إدراج الرمز المرئي المكون من 5 أرقام.
- كتابة الاسم رباعي والنقر على زر”بحث”.
- اضغط على أيقونة”تنزيل ملفات المستفيدين بالوجبة التاسعة”.
- سوف تظهر أمامك جميع الأسماء المشمولين.