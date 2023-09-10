ظهرت رسميا نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول عبر موقع نتائجنا الرسمي وزارة التربية والتعليم

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول ازداد البحث عنه في الوقت الحالي في مختلف محافظات العراق، وخصوصًا بعد تصريح وزارة التربية والتعليم بالعراق عن توافر هذه النتيجة، حيث تتيح للطالب الاعتراض في حالة عدم شعوره بالرضا عن درجات النتيجة الأولية ونتعرف فيما يلي على نتائج الاعتراضات وكيفية تحميلها وخطوات الاستعلام عنها.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول

ظهرت نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 في العديد من محافظات العراق في الفترة الماضية وأصبح بإمكان الطلاب الاستعلام عنها من خلال الرقم الامتحاني على الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم أو من خلال زيارة موقع نتائجنا الرسمي، وتمنح اعتراضات السادس الإعدادي فرصة لكل طالب يحتج على نتيجته إذا كان يشعر بعدم الرضا عنها أو في حالة شعوره بالظلم، حيث يقوم الطالب بتقديم طلب اعتراض رسمي إلى الجهة التعليمية التي أجرى فيها الامتحان.

ويجب أن يوضح الطالب أدلته المقنعة لتقديم اعتراضه مثل عدم حساب الدرجات بشكل صحيح أو وجود أخطاء في التصحيح، وبعدها تتم مراجعة إجابات الطالب وإعادة حساب الدرجات مرة ثانية وفي حالة وجود خطأ سيتم إعلام الطالب عنه من خلال نتائج الاعتراضات، ويجب على كل طالب أن يتحلى بالصبر وينتظر إعلان النتيجة.

رابط نتيجة اعتراضات السادس الاعدادي 2023

إليكم رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الأول وكذلك خطوات الاستعلام عنها: