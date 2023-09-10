On Sports 1,2,3 تردد قناة اون تايم سبورت 2023 نايل سات لأقوى المباريات والبرامج الرياضية المميزة

يرغب الكثير من عشاق الساحرة المستديرة في معرفة تردد قناة اون تايم سبورت 2023 على قمر نايل سات، حيث أصبحت هذه القناة واحدة من أشهر القنوات في الوطن العربي وحصلت على شهرة كبيرة بسبب عرضها لمجموعة متنوعة من البرامج الرياضية، كما أنها تعمل على توفير تغطية لجميع المسابقات الرياضية على المستوى العالمي، ونعرفكم على ترددها وخطوات تحميلها على جهازك في السطور التالية فتابع معنا.

تردد قناة اون تايم سبورت 2023

تردد قناة اون تايم سبورت 2023 يزداد البحث عنه وذلك بسبب تميز هذه القناة بتوفير تغطية لجميع الاخبار الخاصة برياضة كرة القدم والرياضات الأخرى، وتوفر الأخبار بشكل حصري وفوري ولهذا استطاعت أن تكون واحدة من أهم القنوات الرياضية في الساحة العربية ويمكنك تحميل القناة على جهاز الرسيفر الخاص بك عن طريق هذه البيانات:

التردد القناة :11681.

معامل الترميز:27500.

الاستقطاب يكون أفقي.

معدل التصحيح: ⅚.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

وتستطيع تنزيل قناة أون تايم سبورت 2 من خلال هذه البيانات:

التردد : 12303.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز:27500.

تردد قناة اون تايم سبورت 3

ونعرفك فيما يلي على تردد قناة أون تايم سبورت 3:

التردد: 12303.

معامل الترميز:27500.

تصحيح الخطأ :⅚.

الاستقطاب: أفقي.

كيفية ضبط تردد قناة اون تايم اسبورت

تستطيع تحميل تردد قناة اون تايم سبورت 2023 من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة: