البريد المصري يُعلن.. حقيقة صرف 1000 جنيه منحة لجميع المواطنين.. هل يوجد منح من هيئة البريد؟

بدأ الكثير من المواطنين يتساءلون عن حقيقة صرف 1000 منحة من البريد المصري، بعد أن لاقت رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، لتقوم الهيئة العامة للبريد المصري بتوضيح حقيقة الأمر، خاصة وأن مثل هذه المنح تترك صدى كبير أمام جميع المواطنين، لهذا سنوضح لكم في السطور التالية حقيقة الأمر حتى يتعرف عليه الجميع.

حقيقة صرف منحة 1000 جنيه من البريد

أكدت هيئة البريد المصري، أنه لا يوجد منح يتم صرفها في الوقت الحالي، وكل ما يتم تداوله بين رواد التواصل الاجتماعي شائعات عارية من الصحة، فضلاً عن أن البريد لم يُعلن نهائيًا منحة 1000 جنيه لحاملي بطاقة الرقم القومي رقم 2، حيث إن البريد يقوم على ساسة معينة يتم تحديدها وإعلامها لجميع المواطنين، وفي حالة وجود أنباء مثل هذه المنح سيتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للهيئة، وحتى يتعرف عليها جميع العملاء.

هل يتم صرف منح من البريد المصري

وفي نفس السياق، تواصل مجلس الوزراء مع الهيئة العامة للبريد المصري، للتأكد من صحة صرف منحة 1000 جنيه لجميع حاملي بطاقة الرقم القومي رقم 2، ليؤكد بأن كافة الأنباء التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ليس لها أي أساس من الصحة، في حين أنه لا توجد أي جهة مصرفية تقوم على صرف منح مثل هذه، كما أن ذلك يأتي بغرض الدخول إلى روابط مروجه لسحب بيانات المواطنين الشخصية، ومجلس الوزراء يعمل بكافة أجهزته من أجل ضبط الوضع الأمني لمثل هذه الحالات.