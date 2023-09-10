اخر التقديم على وشك الانتهاء.. الحق سجل.. التسجيل على شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان رقم ١٨ والأوراق المطلوبة .. مقدمات مش تتوقعها

يمكنك معرفة التسجيل على شقق الإسكان الاجتماعي، بحث العديد من الأشخاص عن رابط التسجيل في شقق الإسكان الاجتماعي. يهم أن نذكر أن هؤلاء الأشخاص يرغبون في الحصول على شقة في إطار الإسكان الاجتماعي، تم إطلاق هذه الشقق السكنية تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفذها وزارة الإسكان، ومن المتوقع أن تكتمل تنفيذها بحلول عام 2023. سنتعرف من خلال هذا المقال على الرابط المخصص لحجز تلك الشقق وأيضًا للاستعلام عنها.

رابط التسجيل على شقق الإسكان الاجتماعي

بصورة حقيقة، قد وفرت وزارة الإسكان رابط التسجيل في شقق الإسكان الاجتماعي لكي يتمكن جميع المواطنين من التسجيل والاستعلام عنها، كما أعلنت الوزارة عن فتح حجز تلك الشقق في الفترة من يوم 15 مايو إلى اليوم الخامس عشر من يونيو، حيث كانت فترة التقديم لمدة 30 يومًا، بالإضافة إلى ذلك، قدمت الوزارة فرصة للشباب الراغبين في الحصول على شقق الإسكان، وقد أوضحت الوزارة الخطوات اللازمة للتقديم على تلك الشقق، حيث يتمكن الأشخاص الآن من تقديم طلب الحجز بسهولة تامة عبر الرابط المرفق من الوزارة، يمكنك الآن حجز الشقة بسهولة تامة من خلال اتباع الخطوات التالية.

يجب عليك الانتقال إلى الموقع الرسمي المتعلق بصندوق الإسكان الاجتماعي.

بعد ذلك، يتوجب عليك تسجيل الدخول بحسابك ومن ثم النقر على الرمز المخصص لفتح حساب جديد، ثم تتوجه إلى القسم المخصص للطلبات.

ثم اختر رمزاً لطلبات متابعة الملف وسجّل جميع البيانات المطلوبة.

بعد ذلك، قم بنقل المشروع الذي ترغب في تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية، ثم اختر تاريخ تقديم الطلب.

في النهاية اضغط على ايقونة استعلام.

شروط الحجز لشقق الإعلان الثامن عشر في الإسكان الاجتماعي

يجب توفر سلسلة من الشروط الضرورية لتأهيل الأفراد للحصول على الشقق السكنية، وتتضمن تلك الشروط ما يلي:

أن تكون جنسية المتقدم مصرية.