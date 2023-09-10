“التحديث الاخير” تردد قناة بطوط الجديد 2023 على نايل سات لمتابعة أروع أفلام الكرتون المدبلجة للعربية
تردد قناة بطوط الجديد 2023 من أهم الترددات التي ازداد البحث عنها عبر الشبكة العنكبوتية وذلك بسبب تميز هذه القناة في عرض محتوى الاطفال، ويمكنك تحميل هذه القناة بكل سهولة على قمر النايل سات، ونعرفك فيما يلي على بيانات التردد وخطوات تنزيل القناه فتابع معنا.
تردد قناة بطوط الجديد 2023
يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن تردد قناة بطوط الجديد 2023 وذلك بسبب محتواها المتنوع الذي ينال اعجاب للاطفال فهي لا تهتم بتقديم البرامج الترفيهية فقط وإنما توفر محتوى يفيد الأطفال ويعلمهم، كما تهتم بتوفير مساحة لعرض المحتوى الديني حتى تساعد على تنمية القيم والأخلاق عند الأطفال وتزيد من وعيهم تجاه دينهم، وتهتم القناة وتنمية المهارات وزيادة التركيز ولهذا فهي تعد واحدة من افضل قنوات الاطفال في الوطن العربي.
تردد قناة بطوط 2023 على نايل سات
نوضح لك فيما يلي تردد قناة بطوط الجديدة 2023 على قمر النايل سات وهو:
- التردد القناة : 11594.
- معدل الترميز: يكون 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: هو ⅚.
مميزات قناة بطوط
يرجع حرص الآباء على تحميل تردد قناة بطوط الجديد 2023 بسبب تمتعها بالعديد من المميزات ومن أهمها ما يلي:
- تتميز القناة بالبث العالي الجودة على مدار 24 ساعة.
- تقوم بعرض محتوى يناسب الأطفال من مختلف الأعمار كما تعرض برامج ترفيهية وأخرى تعليمية، وبالتالي يتابعها الطفل بشكل يومي دون أن يصاب بالملل.
- تهتم بعرض افضل الافلام الكرتونية مثل الطباخ وسندريلا وغيرهم.
- توفر أغاني تعليمية مسلية وتعليمية من أجل تسهيل تعلم الحروف والأرقام على الأطفال.
- ومن أهم مميزاتها أنها مجانية وليست مشفرة أي يمكنك متابعتها دون ان تضطر الى دفع اشتراكات شهرية.
- تحرص هذه القناة على تقديم محتوى يناسب الأطفال ولهذا فانها لا تعرض أعمال عنيفة أو سلوكيات تسبب الضرر.