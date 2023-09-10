رابط منصة تسجيل طلبات التعاقد على منصب شاغر 2023 في الجزائر حيث أن العديد من المواطنين الجزائريين يظلون في ترقب وبحث دائم عن الوصول إلى المنصة الإلكترونية المخصصة للأساتذة التي تم تطويرها بهدف تقديم فرص وظيفية مميزة للمعلمين وخصوصًا الشبان الذين أتموا تعليمهم الجامعي حديثًا هذا الجهد الرقمي يأتي في إطار دعم وتشجيع وزارة التعليم الجزائرية للكوادر التعليمية وتسهيل عملية التوظيف والتقديم.

وقد ركزت وزارة التعليم على جعل هذه العملية سلسة ومرنة من خلال منصة إلكترونية متطورة تتيح لكل المهتمين بالانضمام إلى صفوف المعلمين في الجزائر الوصول إلى معلومات الوظائف المتاحة وكذلك التقديم لها.

تعتبر المنصة الإلكترونية لموقع الأساتذة نقطة التقاء بين المعلمين ووزارة التعليم حيث تمنح الموقع الفرصة للمتقديمين للتعرف على آخر الأخبار والإعلانات المتعلقة بالوظائف التعليمية كما يوفر أدوات التواصل مع الوزارة والاستفادة من الدعم والإرشادات المتاحة.

رابط تسجيل طلبات التعاقد على منصب شاغر 2023

للراغبين في التقديم لوظائف المتعاقدين توفر منصة موقع الأساتذة واجهة رقمية سهلة وبسيطة لإتمام خطوات تسجيل طلبات التعاقد على منصب شاغر 2023. فيما يلي آلية التقديم الموضحة بتفصيل: