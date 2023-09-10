رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة حيث يتزايد الطلب يوميًا على الاطلاع على الأسماء المستحدثة في برنامجي تكافل وكرامة يسعى العديد من المواطنين للتحقق من أسماءهم في قوائم المستفيدين من هذه البرامج الاجتماعية الهامة التي أطلقتها الحكومة لدعم الفئات الضعيفة والمحتاجة منها الأسر الفقيرة وكبار السن والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

تعد هذه البرامج جزءًا من المبادرات التي تهدف إلى تحسين نوعية حياة الأشخاص الذين يواجهون تحديات مالية أو اجتماعية. من خلال هذه البرامج وتوفر الحكومة دعمًا ماليًا يهدف إلى التخفيف من أعباء الحياة على هذه الفئات وتقديم الدعم لهم لضمان حياة كريمة.

وفي الآونة الأخيرة شهدنا زيادة ملحوظة في عدد المستفيدين، حيث تجاوز عدد الأسر التي استفادت من برامج تكافل وكرامة حاجز الـ200 ألف أسرة وعند النظر في الرقم الإجمالي للأشخاص الذين استفادوا من هذه البرامج نجد أن العدد قد وصل إلى أكثر من 20 مليون شخص وهو ما يؤكد الأثر الإيجابي الكبير لهذه المبادرات الحكومية.

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

في ضوء الحاجة المتزايدة للمواطنين للتحقق و رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة توفر وزارة التضامن الاجتماعي منصة إلكترونية للمساعدة في هذا الاستعلام. هذه المنصة تُبسط العملية وتجعلها أكثر فعالية للاستعلام عن الأسماء المضافة حديثًا في برامج تكافل وكرامة يُمكن اتباع الخطوات البسيطة التالية: