“افرح يا شعب”.. زيادة رواتب سبتمبر بمناسبة المولد النبوي والمالية توضح الحقيقة

زيادة رواتب سبتمبر بمناسبة المولد النبوي

وفي هذا السياق، فقد أعلنت وزارة المالية أن الأخبار المتداولة حول زيادة رواتب سبتمبر بمناسبة المولد النبوي عارية تماما من الصحة وما هي إلا مجرد شائعات، داعية المواطنين لتحري الدقة وعدم الانسياق وراء تلك الأخبار الكاذبة التي قد تثير بلبلة بين المواطنين.

تبكير موعد صرف رواتب سبتمبر 2023

وقد قررت وزارة المالية أيضا تبكير موعد صرف رواتب سبتمبر 2023 بمناسبة المولد النبوي، حيث سيتم الصرف بداية من يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023 ولمدة خمسة أيام من نفس الشهر لموظفي القطاع العام والخاص، لتصرف بذلك مرتبات شهر سبتمبر 2023 قبل موعد المولد النبوي، وموعد بداية العام الدراسي الجديد.

قيمة مرتبات سبتمبر بالزيادة الجديدة 2023

والآن نكشف لكم قيمة مرتبات سبتمبر بالزيادة الجديدة 2023 التي تم اقرارها بداية من شهر ابريل الماضي من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتصبح قيمة المرتبات كما يلي:

مرتبات شهر سبتمبر الحد الأدني في صرف المرتبات مرتبات شهر سبتمبر للدرجة العالية وما يعادلها تحصل على 8500 جنيه مرتبات شهر سبتمبر للمدير العام يحصل على 7000 جنيه مرتبات الدرجة الأولى أو ما يعادلها 6500 جنيه. مرتبات شهر سبتمبر للدرجة الثانية أو ما يعادلها 5500 جنيه. مرتبات شهر سبتمبر للدرجة الثالثة أو ما يعادلها 5500 جنيه. مرتبات شهر سبتمبر للدرجة الرابعة أو ما يعادلها 5500 جنيه. مرتبات شهر سبتمبر للدرجة الخامسة أو ما يعادلها 4000 جنيه.

خلال الساعات الماضية كشفت وزارة المالية عن حقيقة الخبر المنتشر حول زيادة رواتب سبتمبر بمناسبة المولد النبوي، حيث أوضحت أن أخر زيادة قد تم تطبيقها كانت في شهر ابريل الماضي بناءا على أمر رئاسي، وحتى الآن لم تصدر أي تعليمات في هذا الصدد.