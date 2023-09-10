منصة مظلتي pdf.. تحميل كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 عبر موقع وزارة العمل الرسمي

كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023، الالاف من المواطنين في عموم المحافظات العراقية يبحثون عن كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 التي تم الاعلان عنها مؤخرا عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل العراقية الرسمي، ويعد راتب الرعاية الاجتماعية هو أحد أشكال الدعم المالي المقدم من جانب الحكومة العراقية لتخفيف العبء عن كاهل البسطاء، واليكم طريقة استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 بالخطوات، فتابعونا.

كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023

رسميا تم الاعلان عن كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 عبر موقع وزارة العمل العراقية بعدما تم الانتهاء من أعمال الفحص والتدقيق لكافة الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين في الاستفادة من راتب دعم الحماية الاجتماعية الذي سيصرف لأكثر من 30 ألف أسرة وفقا لشروط محددة، حيث أشارت الوزارة في بيان هام أنها تحدد أهلية المستفيدين وتحدد الأسماء بناء على عدد من الشروط والضوابط التي يجب توافرها، واليكم رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر منصة مظلتي:

قم بالدخول إلى منصة مظلتي.

يتم الدخول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة.

اختر كشوف الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023.

قم بادخال البيانات المطلوبة “رقم الهوية، رقم البطاقة الذكية، اسم المحافظة”.

اضغط على أيقونة الاستعلام لتظهر تفاصيل الدعم على الفور.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية 2023

أما عن شروط دعم الرعاية الاجتماعية 2023 التي أعلنت عنها وزارة العمل العراقية خلال الفترة الماضية، فهي تتمثل فيما يلي: