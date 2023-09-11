اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية 2023 حيث في هذه الفترة يلاحظ تزايد البحث من قبل المواطنين العراقيين حول الاستعلام ومعرفة المستفيدين من الدعم المالي ضمن الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية تقوم الحكومة العراقية بواسطة وزارة العمل والشئون الاجتماعية بتقديم هذا النوع من الدعم كوسيلة لمساعدة فئات معينة من المجتمع بعد فتح وزارة العمل مؤخرًا للتقديم للوجبة التاسعة من الرعاية الاجتماعية أصبح الكثيرون يسعون للتأكد من أهليتهم وانضمامهم إلى قائمة المستفيدين في الأسطر التالية نوضح لكم كيف يمكن الاستعلام عن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2023.

الحكومة العراقية دائمًا تبحث عن وسائل لدعم المواطنين وهذا يظهر من خلال المبادرات المتكررة في تقديم الدعم المالي للفئات التي تحتاجه الرعاية الاجتماعية هي واحدة من تلك الوسائل التي تعكس حرص الحكومة على رفاهية مواطنيها.

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بعد التقديم للوجبة التاسعة تتجه أنظار الكثيرين لمعرفة نتائج القبول ولذلك أتاحت وزارة العمل والشئون الاجتماعية منصة إلكترونية spa.gov.iq تسهل على المواطنين الاطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية يمكن للمواطنين الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة وتتبع الخطوات الموضحة لمعرفة ما إذا كانوا ضمن قائمة المستفيدين أم لا.

اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية 2023

للتقديم والحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق تعتبر الشروط والمعايير المحددة بمثابة الضوابط التي تحدد من يتمتع بالأهلية لاستقبال هذا الدعم وهذه الضوابط تأتي استنادًا إلى الحاجة الفعلية للدعم وضمان توجيهه للفئات التي تحتاجه بالفعل ولذلك يجب على المتقدمين مراعاة الشروط التالية عند التقديم: