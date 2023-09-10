لو عندك عداد قديم.. أبشر.. هتعيط لحد اما تقول بس .. قرار هام من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة .. والسبب ذلك

العدادات القديمة، منذ عام 2014، واجه قطاع الطاقة الكهربائية تحديات كبيرة، أبرزها زيادة الطلب على الكهرباء. ومع ذلك، تمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من تجاوز تلك الصعوبات بإرادة قوية ورؤية سياسية مميزة، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نجاح الوزارة في تعزيز شبكات الكهرباء وتحسينها بشكل ملحوظ، على الرغم من التحديات، تم تطوير البنية التحتية بشكل جيد، مما ساهم في تحسين كفاءة نقل وتوزيع الكهرباء، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة.

كيفية تحويل عداد الكهرباء العادي إلى عداد مدفوع مسبقا

بالنسبة للمواطنين الذين يملكون عدادات كهربائية تقليدية، يمكنهم اتخاذ خطوة هامة لتعزيز تجربتهم في استهلاك الكهرباء، فهم قادرون على تحويل عدادهم التقليدي إلى عداد مسبوق الدفع بكل سهولة.

تفقدوا الجهات الموجودة بالقرب من منزلكم للعثور على شركة توزيع الكهرباء.

قم بإحضار هوية شخصية واملأ النموذج المطلوب لتقديم طلب التحويل.

يمكنكم أيضاً تقديم طلبكم عبر المنصات الإلكترونية المخصصة لخدمات الكهرباء.

تحويل عدادات الكهرباء القديمة إلى عدادات مدفوعة مسبقًا

مع التطور التكنولوجي، أصبحت محطات الكهرباء تعتمد تقنيات حديثة التي تساهم في زيادة الكفاءة وتلبية الاحتياجات المتزايدة للكهرباء، تعتمد هذه المحطات على استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بكفاءة استثنائية، حيث تحرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة دائماً على تنمية وتحسين محطات الكهرباء، حيث تصل قدرة كل محطة إلى حوالي 4800 ميجاوات، مما يساهم في تلبية احتياجات مصر المتزايدة للطاقة الكهربائية، لقد ساهمت هذه القدرة الكبيرة أيضاً في توسيع شبكات الكهرباء لتشمل دول المنطقة.

بفضل الجهود المستمرة والتقدم التكنولوجي، يسعى قطاع الكهرباء نحو مستقبل مبهج، ويواصل العمل على تحسين هيكل الشبكات وتطوير محطات الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات المجتمع وتوفير خدمة مستدامة وفعالة.