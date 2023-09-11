خطوات استخراج كشوف الدفعة الخامسة من مصنة مظلتي حيث تترقب الكثير من الأفراد الذين تقدموا بطلبات لاستفادة من الرعاية الاجتماعية ضمن الوجبة التاسعة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإطلاع على كشوفات بصيغة pdf تحتوي على الأسماء المستفيدة الهدف من هذه الرعاية هو دعم المواطنين العراقيين الذين يواجهون صعوبات معيشية وتوجيه مساعدة مالية لهم لتعزيز ظروف حياتهم.

هذه المساعدة الاجتماعية التي تأتي ضمن إطار مبادرة الرعاية الاجتماعية العراقية توفر للمستفيدين مبلغًا قدره 100 دينار عراقي يمكن للمستفيدين استغلال هذا المبلغ المالي في تغطية احتياجاتهم الأساسية سواء كانت تتعلق بالغذاء والمشروبات أو أية احتياجات أخرى قد تكون ضرورية للمعيشة.

إذا كنت من الأشخاص الذين تقدموا بطلب للاستفادة من هذه المبادرة فقد تكون تساءلت عن كيفية التأكد من شمولك بالدعم للتحقق من وضع الطلب ومعرفة حالة الاستحقاق تقدم منصة مظلتي خدمة الاستعلام المباشر عن الأسماء المشمولة بالدعم في الجزء القادم من المقال سنقدم توضيحًا خطوة بخطوة حول كيفية استخدام المنصة للاستعلام عن حالتك ومعرفة ما إذا كنت ضمن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية أم لا.

خطوات استخراج كشوف الدفعة الخامسة من مصنة مظلتي

للتحقق من الأسماء التي تم تضمينهاضمن برنامج الرعاية الاجتماعية العراقية عبر منصة مظلتي يمكنك اتباع الإرشادات البسيطة التالية: