اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية 2023 .. خطوات استخراج كشوف الدفعة الخامسة من مصنة مظلتي
اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية 2023
خطوات استخراج كشوف الدفعة الخامسة من مصنة مظلتي حيث تترقب الكثير من الأفراد الذين تقدموا بطلبات لاستفادة من الرعاية الاجتماعية ضمن الوجبة التاسعة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإطلاع على كشوفات بصيغة pdf تحتوي على الأسماء المستفيدة الهدف من هذه الرعاية هو دعم المواطنين العراقيين الذين يواجهون صعوبات معيشية وتوجيه مساعدة مالية لهم لتعزيز ظروف حياتهم.
هذه المساعدة الاجتماعية التي تأتي ضمن إطار مبادرة الرعاية الاجتماعية العراقية توفر للمستفيدين مبلغًا قدره 100 دينار عراقي يمكن للمستفيدين استغلال هذا المبلغ المالي في تغطية احتياجاتهم الأساسية سواء كانت تتعلق بالغذاء والمشروبات أو أية احتياجات أخرى قد تكون ضرورية للمعيشة.
إذا كنت من الأشخاص الذين تقدموا بطلب للاستفادة من هذه المبادرة فقد تكون تساءلت عن كيفية التأكد من شمولك بالدعم للتحقق من وضع الطلب ومعرفة حالة الاستحقاق تقدم منصة مظلتي خدمة الاستعلام المباشر عن الأسماء المشمولة بالدعم في الجزء القادم من المقال سنقدم توضيحًا خطوة بخطوة حول كيفية استخدام المنصة للاستعلام عن حالتك ومعرفة ما إذا كنت ضمن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية أم لا.
خطوات استخراج كشوف الدفعة الخامسة من مصنة مظلتي
للتحقق من الأسماء التي تم تضمينهاضمن برنامج الرعاية الاجتماعية العراقية عبر منصة مظلتي يمكنك اتباع الإرشادات البسيطة التالية:
- ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية من خلال الرابط المعروض.
- داخل الموقع ابحث عن رابط أو خيار يحمل اسم “مظلتي” أو منصة مظلتي واضغط عليه عادةً ما تجد هذا الخيار ضمن القوائم الرئيسية للموقع.
- بعد دخولك لمنصة مظلتي حدد الوجبة التاسعة من بين الخيارات المعروضة حيث تتضمن معلومات مفصلة حول البرامج والمساعدات الاجتماعية.
- انقر على الدفعة الخامسة عندما تصبح قائمة ومعلنة رسميًا من قبل الوزارة فهذه الدفعة تحتوي على قائمة بالأسماء التي تحققت لها شروط الاستفادة من الرعاية.
- بمجرد الوصول إلى قائمة الأسماء، سيكون بإمكانك الاطلاع على الأسماء المدرجة سواء عبر تنزيل ملف PDF أو مشاهدتها مباشرة على الصفحة.
- لتسريع عملية البحث استخدم وظيفة البحث (Ctrl + F) على الصفحة وأدخل الاسم الذي تريد البحث عنه.
- بعد العثور على الاسم المطلوب يمكنك التأكد بأن هذا الشخص قد تم تضمينه ضمن الأشخاص المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية في الدفعة الخامسة.