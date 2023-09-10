أسباب إيقاف بطاقة التموين طرق حل مشكلة إيقاف البطاقة

يتساءل عدد كبير من المواطنين وخاصةً المستفيدين من خدمات التموين عن أسباب إيقاف بطاقة التموين الخاصة بهم وعن موقفهم من صرف السلع التموينية المدعمة بعد إيقاف البطاقة التموينية دون سابق إنذار، لذلك سوف نوضح لكم بالتفصيل أسباب إيقاف بطاقات التموين في السطور التالية.

أسباب إيقاف بطاقات التموين

توجد عدة أسباب لوقف البطاقات التموينية للأفراد المستفيدين وبعد إيقاف عدد كبير منها تساءل الأفراد عن تلك الأسباب لذلك سوف نوضحها لكم في السطور الآتية:

يتم وقف بطاقة التموين بسبب دفع الأسر لضرائب تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه مصري.

أوبسبب امتلاك الأسرة لأرض زراعية تزيد مساحتها عن 10 أفدنة.

زيادة الدخل الشهري للأسرة عن 9600 جنيه مصري.

امتلاك الأسرة سيارة حديثة موديل 2018 أو ما هو أحدث.

يتم وقف البطاقات التموينية بسبب استهلاك الأسرة كهرباء بفواتير بـ 650 ك/ وات وبقيمة تتخطي 800 جنيه.

في حالة عدم صرف الأسرة للخبز أو السلع مدة 6 أشهر متتالية.

أو بسبب دفع الأسرة مصاريف تزيد عن 20 ألف جنيه للأبناء في المدارس.

يتم وقف بطاقة التموين بسبب امتلاك شركة رأس مالها يزيد عن 10 ملايين جنيه أو أكثر.

أو بسبب تلف البطاقة وعدم التقديم لطلب إصدار بدل تآلف خلال 6 أشهر.

تظلمات إيقاف بطاقة التموين

تظلمات إيقاف البطاقات التموينية يتم استقبالها من المواطنين المتضررين من الإيقاف لوزارة التموين خلال مكاتب التموينية التابعة له الأسرة والموجودة داخل كل منطقة. طريقة إصدار بطاقة تموين جديدة يتساءل الكثيرون عن كيفية إصدار البطاقات التموينية لذلك سوف نوضح لكم بالتفصيل طريقة إصدار بطاقة جديده عن طريق بعض الخطوات التي يجب إتباعها وتلك الخطوات هي:

الدخول أولًا إلى موقع بوابة مصر الرقمية وتسجيل الدخول إليها.

الضغط على بطاقة التموين ثم الضغط على إصدار بطاقة تموين جديدة.

كتابة البيانات الشخصية الخاصة بصاحب البطاقة بشكل صحيح واختيار مكتب التموين الأقرب إليك.

كتابة البيانات الخاصة بالزوجة ورقمها القومي وبيانات الأبناء وشهادة ميلادهم.

قراءة الشروط والأحكام والضغط على موافق.

كتابة العنوان الذي سيتم استلام البطاقة التموينية عليه والضغط على التالي.

الضغط على سدد الآن لدفع تكلفة إصدار البطاقة الجديدة ثم اختيار طريقة السداد.

تسليم إيصال الدفع للمسؤول وأخباره بطريقة السداد.

ستظهر لك رسالة تم إرسال طلبك بنجاح.

الضغط على تتبع الطلب للتأكد من صحة البيانات وتتبع طلب إصدار بطاقة تموين جديدة.

الخدمات التموينية التي تقدمها بوابة مصر الرقمية

تقدم بوابة مصر الرقمية خدمات خاصة بالمنظومة التموينية وسوف نوضح لكم تلك الخدمات في السطور الآتية: