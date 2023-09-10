“بعدما تصدر التريند” موعد حلقة سفاح الجيزة الجديدة 7 و8 الاخيرة على منصة شاهد VIP.. احداث مثيرة

موعد حلقة سفاح الجيزة الجديدة، الالاف من محبي اعمال الدراما المثيرة يواصلون البحث عن موعد حلقة سفاح الجيزة الجديدة 7 و8، بعدما تمكن مسلسل سفاح الجيزة من احتلال التريند متصدرا قائمة الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل بفضل قصته المستوحاة من أحداث حقيقة واحداثه المثيرة والمشوقة، واليكم موعد مسلسل سفاح الجيزة الحلقة الجديدة خلال السطور القادمة.

موعد حلقة سفاح الجيزة الجديدة

أما عن موعد حلقة سفاح الجيزة الجديدة، فمن المقرر أن تعرض يوم الخميس القادم في تمام الساعة الثانية عشر صباحا عبر منصة شاهد VIP، وتدور احداث مسلسل سفاح الجيزة في إطار مثير وغامض، وهو مأخوذ عن شخصية قذافي فراج عبد العاطي المعروف إعلاميا بلقب “سفاح الجيزة” ويتكون العمل من 8 حلقات فقط، المسلسل بطولة أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، وصلاح عبد الله، واخراج هادي الباجوري.

احداث مسلسل سفاح الجيزة

وقد شهدت الحلقة السادسة من مسلسل سفاح الجيزة الكثير من الاحداث التي تحبس الانفاس، حيث بدأت بوصول “محي” إلى المنزل الذي يختبأ به هو و “زينة” لينقذها من مصيرها الذي كان ينتظرها، بعد أن حرق محي وهرب خوفا من الشرطة، وأخذت الشرطة زينة إلى المستشفى، لكنهم اعتبروها شريكته في جريمة إنهاء حياة صديقتها هالة، نظرا لأن كاميرات المراقبة بالفندق التقطتها وهي تركب معه السيارة ممسكة بشنطة بها جثة هالة، ليخبر الضابط أهل زينة بما حدث ونرى ملامح الصدمة على وجوههم، كما أثيرت الشكوك بداخل شقيقتها سلمى التي شكت في وجود علاقة بين زينة شقيقتها وزوجها محي، وفي أخر الحلقة قرر حسن أن يحصل على أموال من أخر طريق له بعدما علم أن الشرطة كشفت معظم جرائمه وتلاحقه، فقرر استغلال فتاة معجبة به وأخبرها بأنه متعثر في مبلغ من المال، لترد الأخيرة وتؤكد له أنها ستعطيه هذا المبلغ من مالها الخاص،ونكتشف أن أمه اعدت له فخا.