وزارة العمل .. أسماء الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة منصة مظلتي spa.gov.iq الوجبة التاسعة العراق 2023
تُعد الرعاية الاجتماعية من أهم السياسات التي تسعى العراق إلى تحقيقها، وذلك من أجل ضمان حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك الفئات الأكثر هشاشة، وفي العراق تُعد الرعاية الاجتماعية من السياسات الهامة التي تسعى الحكومة إلى تطويرها، وذلك من أجل معالجة التحديات التي تواجهها البلاد، مثل الفقر والبطالة والنزاعات المسلحة.
الرعاية الاجتماعية في العراق
تُعد الرعاية الاجتماعية في العراق من السياسات التي تشهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، فقد تم إصدار عدد من القوانين والقرارات التي تنظم العمل في هذا المجال، كما تم إنشاء عدد من المؤسسات والهيئات التي تُعنى بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية.
أسماء الرعاية الاجتماعية
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن توفير الرابط الخاص بمنصة “مظلتي”، حيث يمكن للجميع الاطلاع على أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة لعام 2023 من خلال هذه المنصة، بالإضافة إلى ذلك تقدم المنصة العديد من الخدمات المتنوعة التي يحتاجها المواطنون بشدة، تلك الوجبة هي الأخيرة التي تقدمها دولة العراق للمواطنين لهذا العام، وتمثل خطوة مهمة لدعم الفئات المحتاجة في المجتمع.
- يمكن تحميل الأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من الرابط التالي ( https://www.molsa.gov.iq/?page=2249 ).
شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية في العراق
- الجنسية العراقية : يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.
- الإقامة في العراق : يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في العراق بشكل دائم. العمر: يجب أن يكون المتقدم بالغًا، أي يبلغ من العمر 18 عامًا فما فوق.
- الحالة الاجتماعية : يجب أن يكون المتقدم من الفئات المستحقة للمساعدة الاجتماعية، مثل كبار السن والمعاقين والمطلقات والأرامل.
- الدخل : يجب أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المعمول به.