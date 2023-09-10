وزارة العمل .. أسماء الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة منصة مظلتي spa.gov.iq الوجبة التاسعة العراق 2023

تُعد الرعاية الاجتماعية من أهم السياسات التي تسعى العراق إلى تحقيقها، وذلك من أجل ضمان حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك الفئات الأكثر هشاشة، وفي العراق تُعد الرعاية الاجتماعية من السياسات الهامة التي تسعى الحكومة إلى تطويرها، وذلك من أجل معالجة التحديات التي تواجهها البلاد، مثل الفقر والبطالة والنزاعات المسلحة.

الرعاية الاجتماعية في العراق

تُعد الرعاية الاجتماعية في العراق من السياسات التي تشهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، فقد تم إصدار عدد من القوانين والقرارات التي تنظم العمل في هذا المجال، كما تم إنشاء عدد من المؤسسات والهيئات التي تُعنى بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية.

أسماء الرعاية الاجتماعية