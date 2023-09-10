“نزلها الآن”.. أحدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي الجديد HD 2023 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

ناشونال جيوغرافيك أبوظبي تعتبر واحدة من القنوات الوثائقية الرائدة والمفيدة للمشاهدين العرب، تقدم مجموعة متنوعة من الأفلام الوثائقية المشوقة حول مواضيع الطبيعة والعلوم، وتهدف القناة إلى نقل المعرفة والثقافة بطريقة ميسرة، مما يجعلها خيارًا مفضلًا لفئات متعددة من المشاهدين الباحثين عن تجربة تعليمية وترفيهية مميزة.

قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي

بدأ بث قناة ناشونال جيوغرافيك أبوظبي في عام 2004 على القمر الصناعي نايل سات، خلال تلك الفترة كانت القناة الوثائقية الوحيدة المتاحة على هذا القمر، واستطاعت القناة أن تجذب اهتمام متنوع من المشاهدين حول العالم بفضل تقديمها محتوى فريدًا ومميزًا، ورغم المنافسة في مجال المحتوى الوثائقي، إلا أنها استمرت في تحقيق الريادة والتفوق منذ ذلك الوقت حتى اليوم.

أهم برامج القناة

ناشونال جيوغرافيك تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الوثائقية التي تستهدف جمهورًا واسعًا من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك:

برنامج “أسبوع القطط الكبيرة”: يلقي الضوء على حياة الحيوانات من فصيلة القطط الكبيرة مثل الأسود والنمور، ويسلط الضوء على مغامراتهم وسلوكياتهم المختلفة.

برنامج “الأرض بث مباشر”: يقدم للمشاهدين لقطات حية ومباشرة من مختلف مناطق العالم، حيث يعرض الأحداث والحياة البرية والطبيعة بشكل واقعي.

برنامج “سمكة التونة العنيدة”: يتابع حياة سمكة التونة والتحديات التي تواجهها أثناء اصطيادها من قبل الصيادين، ويسلط الضوء على الصراعات والمنافسات في عالم صيد التونة.

برنامج “علم البسطاء”: يبسط مفاهيم العلوم الفيزيائية ويقدمها بطريقة سهلة ومشوقة من خلال مواقف حياتية يومية، ساعيًا لتوضيح الأمور العلمية بشكل مبسط وممتع.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي نايل سات

اسم القناة ناشونال جيوغرافيك تردد القناة 12226 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي عرب سات