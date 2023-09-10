“كل المحافظات” رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 دور اول وزارة التربية والتعليم موقع نتائجنا الوزاري

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالعراق عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 حيث تكون بمثابة إعادة تصحيح أوراق الطلاب في الصف السادس الإعدادي في كافة المحافظات العراقية، ولهذا ينتظر العديد من الطلاب هذه النتيجة بشغف شديد خلال الساعات الأخيرة، ومن المتوقع أنه سوف يتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023

في إطار التعرف على نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023، ينبغي أن ننوه إلى أن وزارة التربية والتعليم العراقية أعلنت عن بدء فتح باب تقديم الاعتراضات على هذه النتائج لعام 2023 في 13 أغسطس الماضي حيث تم قبول طلبات الاعتراض لمدة أسبوع في القسمين العلمي والأدبي وفقًا للضوابط والإجراءات المعلنة من قبل الوزارة، كما أن قيمة رسوم الاعتراض على كل مادة تصل إلى 3000 دينار عراقي.

وأعلنت الوزارة أنها ستقوم بنشر نتائج الاعتراضات فور الانتهاء من تصحيح الأوراق ومراجعة النتائج للطلاب، في حال ظهور أي درجات جديدة خلال إعادة تصحيح الأوراق، ستتم إعلانها على الفور عبر موقع نتائجنا الإلكتروني بالإضافة إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

كيفية معرفة نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023

يتاح للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 بسهولة عبر موقع نتائجنا من خلال الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع “ نتائجنا ” مباشرة عبر الرابط المخصص.

أو يمكنك زيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ادخل إلى قائمة الخدمات الإلكترونية المخصصة للطلاب على الموقع.

اختر خدمة “نتائج اعتراضات لهذه المرحلة”

ستظهر صفحة تحتوي على الأقسام المختلفة الإحيائي والأدبي والتطبيقي.

حدد القسم الخاص بالطالب، ثم انقر على “تنزيل” أمام المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

قم بإدخال الرقم الامتحاني واسم الطالب بدقة.

ستظهر نتيجة الاعتراضات على المواد الدراسية على الفور بصورة متاحة للتنزيل.

بهذه الخطوات يمكنك الوصول بسهولة إلى نتيجة الاعتراضات والتحقق منها إلكترونيًا، حيث ان النتائج قد ظهرت بالفعل عبر موقع الوزاره الرسمي وكذلك رابط موقع نتائجنا الوزاري الذي يقوم بنشر جميع نتائج الطلاب الدور الاول والثاني وكذلك نتائج الاعتراضات، لذلك هو يعد من افضل المواقع التابعه للوزاره في تلك الفتره، كما انه يقدم العديد من الخدمات الاخرى للطلاب.