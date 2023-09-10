تردد قنوات بي ان سبورت المفتوحة نتعرف عليها اليوم، حيث لا ينفك عشاق متابعة كرة القدم من كل مكان في البحث عن ترددات قنوات بث المباريات الخاصة ببطولات كرة القدم وخاصة قنوات مثل مجموعة قنوات بي ان سبورت التي لها الكثير من حقوق بث المباريات التي تقام على مدار العام في عالم كرة القدم، ولذلك سوف نقدم لكم أحدث الترددات الخاصة بها في الفقرات القادمة.

تردد قنوات بي ان سبورت المفتوحة

متوفر الآن تردد قنوات بي ان سبورت المفتوحة بأعلى جودة اتش دي على القمر الصناعي النايل سات، بتردد يمكن المستخدمين من استقبالها على جهاز الاستقبال الخاص بهم بجودة عالية ويمكنهم الاستمتاع بتجربة مشاهدة رائعة وأجواء لا مثيل لها.

حيث تعمل مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية على نقل وتغطية كافة المباريات الرياضية وتقوم بنقلها خلال البث الحي المباشر، وذلك بجانب عرض برامج التحليل ونقل ومناقشة أحدث وأهم الأخبار المتعلقة بالرياضة، لذا فإنّ قناة بي ان سبورت الرياضية من أفضل مصادر الرياضة لعشاق الرياضة عمومًا.

تردد قنوات بي ان سبورت على النايل سات

يمكن الوصول إلى قناة بي ان سبورت الرياضية من قِبل المتابعين خلال البحث عنها واختيار القمر الصناعي النايل السات وكتابة كلمة المرور وهي 0000، ثم استخدام البيانات التالية لاستقبال قناة بي ان سبورت على جهاز الاستقبال:

التردد: 12054 / 11013.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3 / 2.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة على القمر الصناعي العرب سات

يمكنك استقبال قناة بي ان سبورت المفتوحة على القمر الصناعي العرب سات خلال استخدام التردد التالي:

التردد: 12379.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6 / 5.

خطوات ضبط تردد قناة بي ان المفتوحة