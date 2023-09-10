علامات وجود ثعبان في المنزل لا يمكن تجاهلها .. وكيفية التخلص منه بسهولة

تعتبر الثعابين من أخطر الزواحف بسبب سمها القاتل، وقد يتسبب للإنسان في حوادث خطيرة إذا تم التعرض للعضة، من المهم جدًا أن نكون حذرين ونتعامل بحذر شديد إذا شككنا في وجود ثعبان في المنزل، إليك بعض العلامات التي يجب مراقبتها بعناية للإشتباه في وجود الثعبان في المنزل.

علامات وجود ثعبان في المنزل

فضلات الثعابين: تعتبر فضلات الثعابين مميزة ويمكن التعرف عليها بسهولة، قد تحتوي هذه الفضلات أيضًا على شعر أو قطع صغيرة جدًا من العظام.

جلد الثعبان: يقوم الثعبان بإلقاء جلده بين الحين والآخر، لذا قد تجد جلد الثعبان الملقى في زوايا المنزل أو في مكان آخر، هذا يعتبر دليلاً قويًا على وجود الثعبان في المنطقة.

رؤية الثعبان: في بعض الأحيان، يمكن رؤية الثعبان بنفسك في المنزل، خاصةً ليلاً عندما يكون نشيطًا، إذا لاحظت وجود ثعبان، فعليك التصرف بحذر وعدم الاقتراب منه أو التحرك بسرعة.

أصوات غريبة: في بعض الحالات، قد تسمع أصوات غريبة مثل صفير خافت أو حركة في الجدران تشير إلى وجود ثعبان.

أثر العضة: إذا تم عضك من قبل ثعبان، ستظهر آثار العضة على الجلد، وعادة ما تتسبب العضات في آثار وألم حاد، في هذه الحالة، يجب البحث عن مساعدة طبية عاجلة.

طرق فعالة لإخراج الثعابين من المنزل

استخدام الزيوت العطرية:

يمكن استخدام زيوت عطرية ذات روائح قوية مثل زيت القرنفل وزيت الزنجبيل، يمكن خلط هذه الزيوت بكميات متساوية ووضعها في زجاجة بخاخ، ثم يتم رش الخليط في جميع أرجاء المنزل. بعد مواظبة على هذا الرش لمدة أربعة أيام، يمكن للثعبان أن يترك المنزل نتيجة لرائحة الزيوت القوية.

استخدام النفتالين:

يعتبر النفتالين مادة فعّالة جدًا في طرد الثعابين من المنزل نظرًا لرائحته القوية التي تسبب تهيجًا للثعابين، يمكن توزيع النفتالين في جميع أنحاء المنزل، وبعد عدة أيام ستلاحظ انصراف الثعبان من المنزل.

استخدام ورق الغار:

ورق الغار لديه رائحة طبيعية قوية يكرها الثعابين، لذلك يمكن استخدامه أيضًا لطرد الثعابين من المنزل.

استخدام خليط الثوم والملح:

يمكن إعداد خليط فعّال باستخدام الثوم المطحون والملح الصخري بكميات متساوية، ثم يتم رش هذا الخليط في جميع أرجاء المنزل، بعد عدة أيام ستلاحظ انصراف الثعبان من المنزل نتيجة للرائحة القوية للثوم والملح.