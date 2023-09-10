موعد فتح تأشيرات الكويت 2023؟.. أنواع سمات الدخول إلى الكويت اعرف التفاصيل

ينتظر العديد من الأشخاص بفارغ الصبر موعد فتح تأشيرات الكويت لعام 2023، خصوصًا بعد الإعلان عن قرار مؤقت بإيقاف بعض السمات الزيارية، يأتي هذا الإنتظار في سياق الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين وتعديل آلية إصدار تلك السمات، مما يعكس التزام الكويت بتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في استقبال الزوار والمقيمين، هذا التحسين المستمر في سياسة الهجرة والزيارة يسهم في توفير تجربة أفضل للزوار ويعكس التفهم الكويتي للأهمية الكبيرة للتواصل الثقافي والتجاري مع العالم الخارجي.

موعد فتح تأشيرات الكويت 2023

لم يتم تحديد موعد فتح تأشيرات الكويت لعام 2023، بعد ان تم إيقاف سمات الدخول العائلية والسياحية من قبل وزارة الداخلية في يونيو من العام 2022، ومنذ ذلك الحين لم يتم إصدار أي إعلان رسمي بخصوص استئناف تلك السمات، وعلى الرغم من وجود بعض التوقعات والتكهنات بشأن فتح تأشيرات الكويت لعام 2023 في وقت لاحق، إلا أنه لا يزال هذا الأمر غير مؤكد حتى الآن.

ما هي سمة الدخول إلى الكويت؟

هي تأشيرة الدخول التي تُصدرها وزارة الداخلية الكويتية، وهي وثيقة تُمنح للأشخاص الراغبين في دخول الكويت، تمنحهم الصلاحية للإقامة في البلاد لفترة معينة وتعتمد على نوع السمة الممنوحة، يجب على حامل السمة مغادرة الكويت قبل انتهاء صلاحية التأشيرة لتجنب المسائلة القانونية والإمتثال للقوانين والأنظمة المتعلقة بالهجرة والجوازات في الكويت.

أنواع سمات الدخول إلى الكويت

توجد عدة أنواع من سمات الدخول إلى الكويت، وتشمل:

سمات الزيارة العائلية، والتي تُصدر للأشخاص الذين يرغبون في زيارة أفراد عائلتهم المقيمين في الكويت.

سمات الزيارة السياحية، والتي تُصدر للأشخاص الذين يرغبون في زيارة الكويت لأغراض سياحية واستكشاف البلد.

سمات الزيارة التجارية، والتي تُصدر للأشخاص الذين يرغبون في زيارة الكويت لأغراض تجارية وإجراء الأعمال التجارية.

سمات الزيارة الحكومية، والتي تُصدر للمسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين الذين يزورون الكويت لأغراض رسمية.

سمات الالتحاق بالعائلة، والتي تُصدر للأشخاص الذين يرغبون في الالتحاق بأفراد عائلتهم المقيمين في الكويت والعيش معهم.

سمات المرور، والتي تُصدر للأشخاص الذين يستخدمون الكويت كوجهة عبور للوصول إلى وجهات أخرى ولا ينوون البقاء في الكويت لفترة طويلة.

سمات الدراسة، والتي تُصدر للطلاب الأجانب الذين يرغبون في الدراسة في الكويت في مؤسسات تعليمية معترف بها.

سبب إيقاف سمات الدخول إلى الكويت

تم إيقاف سمات الدخول إلى الكويت بناءً على قرار صدر من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الكويت، يعود سبب هذا القرار إلى جهود قطاع شؤون الإقامة في تطوير آلية جديدة للوائح التنظيمية، وذلك بهدف تحسين مصلحة العمل وتسهيل الإجراءات، يشمل هذا القرار جميع الوافدين إلى الكويت بإستثناء سمات الدخول الخاصة بالأوروبيين التي يمكن الحصول عليها عبر الإنترنت عند وصولهم إلى المطار الدولي، كما توجد بعض الإستثناءات الأخرى لبعض الفئات، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد محدد لإستئناف إصدار سمات الدخول إلى الكويت، وسيتم الإعلان عن أي تحديثات في هذا الصدد في الوقت المناسب.