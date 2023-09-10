المرتب قيمته 8500 لهذه الفئة.. حقيقة زيادة مرتبات الموظفين لشهر سبتمبر 2023 بمناسبة المولد النبوي الشريف

في الساعات الأخيرة، انتشرت العديد من الأخبار حول زيادة رواتب سبتمبر 2023 بمناسبة المولد النبوي، مما أثارت تساؤلات كبيرة بين المواطنين، هل هذه الأخبار حقيقية أم مجرد شائعات؟ في هذا المقال من خلال موقعنا البديل سنقدم لكم تفاصيل حول هذا الأمر وهل حقاً توجد زيادة في المرتبات.

حقيقة زيادة مرتبات الموظفين لشهر سبتمبر 2023

من الواضح أن هناك الكثير من الجدل حول زيادة رواتب سبتمبر 2023 بمناسبة المولد النبوي، حيث أعلنت وزارة المالية أن الأخبار المتداولة حول زيادة رواتب سبتمبر 2023 بمناسبة المولد النبوي عارية تماما من الصحة وما هي إلا مجرد شائعات، وهذا يجب أن يكون نقطة مهمة للنظر فيها، وقد تكون هذه الأخبار مضللة وتهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

تبكير موعد صرف رواتب سبتمبر 2023

ومن ثم، قررت وزارة المالية تبكير موعد صرف رواتب سبتمبر 2023 بمناسبة المولد النبوي، سيتم الصرف بداية من يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023 ولمدة 5 أيام من نفس الشهر لموظفي القطاع العام والخاص، هذا القرار يأتي بغرض تمكين المواطنين من شراء حلاوة المولد وكافة المستلزمات الضرورية لهذه المناسبة المهمة.

قيمة مرتبات سبتمبر بالزيادة الجديدة 2023

أما بالنسبة لقيمة مرتبات سبتمبر 2023 بالزيادة الجديدة التي تم إقرارها، فقد تم تحديد المرتبات على النحو التالي: