المرتب قيمته 8500 لهذه الفئة.. حقيقة زيادة مرتبات الموظفين لشهر سبتمبر 2023 بمناسبة المولد النبوي الشريف
في الساعات الأخيرة، انتشرت العديد من الأخبار حول زيادة رواتب سبتمبر 2023 بمناسبة المولد النبوي، مما أثارت تساؤلات كبيرة بين المواطنين، هل هذه الأخبار حقيقية أم مجرد شائعات؟ في هذا المقال من خلال موقعنا البديل سنقدم لكم تفاصيل حول هذا الأمر وهل حقاً توجد زيادة في المرتبات.
حقيقة زيادة مرتبات الموظفين لشهر سبتمبر 2023
من الواضح أن هناك الكثير من الجدل حول زيادة رواتب سبتمبر 2023 بمناسبة المولد النبوي، حيث أعلنت وزارة المالية أن الأخبار المتداولة حول زيادة رواتب سبتمبر 2023 بمناسبة المولد النبوي عارية تماما من الصحة وما هي إلا مجرد شائعات، وهذا يجب أن يكون نقطة مهمة للنظر فيها، وقد تكون هذه الأخبار مضللة وتهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
تبكير موعد صرف رواتب سبتمبر 2023
ومن ثم، قررت وزارة المالية تبكير موعد صرف رواتب سبتمبر 2023 بمناسبة المولد النبوي، سيتم الصرف بداية من يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023 ولمدة 5 أيام من نفس الشهر لموظفي القطاع العام والخاص، هذا القرار يأتي بغرض تمكين المواطنين من شراء حلاوة المولد وكافة المستلزمات الضرورية لهذه المناسبة المهمة.
قيمة مرتبات سبتمبر بالزيادة الجديدة 2023
أما بالنسبة لقيمة مرتبات سبتمبر 2023 بالزيادة الجديدة التي تم إقرارها، فقد تم تحديد المرتبات على النحو التالي:
- مرتبات شهر سبتمبر للدرجة العالية وما يعادلها، 8500 جنيه.
- مرتبات شهر سبتمبر للمدير العام، 7000 جنيه.
- مرتبات الدرجة الأولى أو ما يعادلها، 6500 جنيه.
- مرتبات شهر سبتمبر للدرجة الثانية أو ما يعادلها، 5500 جنيه.
- مرتبات شهر سبتمبر للدرجة الثالثة أو ما يعادلها، 5500 جنيه.
- مرتبات شهر سبتمبر للدرجة الرابعة أو ما يعادلها، 5500 جنيه.
- مرتبات شهر سبتمبر للدرجة الخامسة أو ما يعادلها، 4000 جنيه.