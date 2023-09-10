موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 وحقيقة الزيادة الجديدة

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي عن جدول مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 للمواطنين في الدولة، سيتم صرف هذه المعاشات لكافة المستحقين في الدولة وفقًا للجدول المحدد، حيث سيتم تحديد أماكن صرف المعاشات لضمان سهولة الوصول إليها، يأتي هذا الإعلان كجزء من جهود الهيئة لضمان توفير الدعم الإجتماعي والإقتصادي للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

تم الإعلان عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 من قبل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، وبناءً على هذا الإعلان، من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 للمواطنين في الأسبوع الأول من الشهر اعتباراً من يوم 1 أكتوبر 2023، وسيستمر عملية صرف المعاشات حتى يوم 6 أكتوبر 2023 المقبل، وسيشمل هذا الصرف جميع فئات وشرائح المجتمع، حيث يهدف إلى تقديم الدعم الإجتماعي والمساعدة المالية للمستحقين في هذا الشهر.

جدول مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

جدول مواعيد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 كما أعلنت الهيئة القومية للتأمين الغجتماعي:

صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 للشريحة الأولى، التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه، سيكون يومي 1 و2 أكتوبر 2023.

صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 للشريحة الثانية، التي تحصل على معاش أكثر من 2000 جنيه، سيكون يومي 3 و4 أكتوبر 2023.

صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 للشريحة الثالثة، التي تحصل على معاش أكثر من 3000 جنيه، سيكون يومي 5 و6 أكتوبر 2023، وسيتم خلال هذه الفترة تسليم المعاشات للمستحقين من تلك الفئات والشرائح الاجتماعية.

حقيقة زيادة معاشات شهر أكتوبر 2023

يجدر الإشارة إلى أنه لن يتم تطبيق أي زيادة في معاشات شهر أكتوبر 2023، وذلك وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء سابقًا، وتأتي هذه الإعلانات استنادًا إلى سياسات تعديلات المعاشات التي تُطبق من بداية السنة المالية في شهر يوليو من كل عام، ويجدر بالذكر أن آخر زيادة تمت في معاشات شهر إبريل 2023.

أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 تشمل:

– بنوك القرى.

– البريد المصري.

– البنوك التجارية.

– منافذ شركة فورى.

– فروع بنك ناصر الاجتماعي.

– ماكينات الصراف الآلي للبنوك (ATM).

– المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.