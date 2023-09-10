“اسعار خارج المنافسة” اسعار حلاوة المولد النبوي 2023 في المجمعات الاستهلاكية

اسعار حلاوة المولد النبوي 2023، تشغل اسعار حلاوة المولد النبوي 2023 بال الكثير من المواطنين خاصة في ظل اقتراب تلك المناسبة الاسلامية السارة، وقد شهدت اسهار حلاوة المولد 2023 ارتفاعا كبيرا في كافة المحلات التجارية مقارنة بالعام الماضي نظرا لارتفاع أسعار الخامات، ولذا وفرت الحكومة علب الحلوى في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة، واليكم اسعار حلاوة المولد 2023 بسعر رخيص.

اسعار حلاوة المولد النبوي 2023

واليكم اسعار حلاوة المولد النبوي 2023 التي يعشقها الجميع، كبار وصغار، وينتظرونها من العام للأخر، وتضم علبة حلاوة المولد الكثير من أصناف الحلوى مثل:”السمسمية والسودانية، والحمصية واللديدة، والملبن والهريسة”، واليكم قائمة أسعار علب حلاوة المولد:

يصل سعر علبة حلوى سادة لوكس وزن 1 كيلو إلى 100 جنيه.

يسجل سعر علبة حلوى سادة لوكس وزن 2 كيلو نحو 200 جنيه

ويبلغ سعر علبة حلوى سادة لوكس وزن 3 كيلو نحو 350 جنيها.

ويصل سعر علبة حلوى سادة لوكس وزن 5 كيلو إلى 600 جنيه

يسجل سعر علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 2 كيلو نحو 300 جنيه

يبلغ سعر علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 3 كيلو نحو 450 جنيها

يسجل سعر علبة حلوى مكسرات فاخرة وزن 5 كيلو نحو 750 جنيها

وسيتم طرح عبوات مختلفة من حلوى المولد النبوي 2023 بالمنافذ التابعة للشركة وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار تبدأ من 85 جنيها لعلبة الحلوى السادة وزن كيلو جرام.

اسعار علب حلاوة المولد 2023

أسعار العلب اللوكس:

يصل سعر علبة لوكس 1 بـ14 قطعة إلى 145 جنيه.

أما عن سعر علب لوكس 2 بـ25 قطعة يبلغ سعره نحو 275 جنيه

بينما يسجل سعر علب لوكس 3 بـ33 قطعة نحو 365 جنيه

أما عن سعر علب لوكس 4 بـ62 قطعة يبلغ سعرها 595 جنيه

أسعار العلب الفاخرة:

يصل سعر علبة فاخر وسط بـ 48 قطعة إلى 950 جنيه.

بينما يسجل سعر علبة فاخر كبير 62 قطعة نحو 1450 جنيه

أسعار علب أرابيسك:

يصل أسعار علبة أرابيسك وسط 44 قطعة إلى 1200 جنيه

بينما تسجل سعر علبة أرابيسك كبير 54 قطعة نحو 1525 جنيه.

أسعار العلب المعدن:

تسجل سعر العلبة المعدن الـ30 قطعة نحو 750 جنيه

أسعار علب الكيدز:

تصل سعر علبة كيدز 8 قطع إلى 90 جنيه.