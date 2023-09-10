اعرفوا حقيقة زيادة رواتب سبتمبر بمناسبة المولد النبوي 2023

يتساءل العديد من الموظفين عن زيادة رواتب سبتمبر بمناسبة المولد النبوي، وكانت لتلك الأسئلة صدى كبير، بينت وزارة المالية على أساسه موقفها في تبكير صرف الرواتب والمعاشات الخاصة بشهر سبتمبر، وذلك تخفيفا للأعباء الحياة على أولياء الأمور، خاصة أن العام الدراسي في طريقه للإقبال علينا، وأكدت وزارة المالية أيضاً على أن الرواتب سوف تكون متوفرة في الأوقات الخاصة لصرف الرواتب والمعاشات في كل قطاع حكومى على حدى.

زيادة رواتب سبتمبر بمناسبة المولد النبوي

يبحث الكثير من الموظفين في حقيقة أمر زيادة رواتب شهر سبتمبر بمناسبة المولد النبوي الشريف وتبين أن صحة هذا الخبر ليست مؤكدة، فلم يثبت أن هناك أي زيادة للموظفين في رواتبهم، ولكن هناك زيادة سنوية لمرتبات الموظفين في شهر يوليو من كل عام وتعرف بزيادة السنة المالية الجديدة وهذا تبعًا لسياسة الدولة في زيادة الرواتب كل عام، كما أن الدولة مستمرة في سعيها للتوفيق بين أجور العاملين في قطاعاتها الحكومية حتى تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.

موعد صرف رواتب شهر سبتمبر

يقبل علينا في هذا الشهر عام دراسي جديد وهذا من أهم الأسباب التي جعلت الناس يتهافتون على معرفة ميعاد صرف رواتبهم في شهر سبتمبر وفي ما يلي سوف نتعرف على ذلك:

أعلنت وزارة المالية بتبكير صرف الرواتب والمعاشات الخاصة بالموظفين في شهر سبتمبر وذلك تخفيفًا لبعض أعباء الموظفين وقد وضحت الوزارة أن صرف الرواتب سوف يكون في الواحد والعشرين من شهر سبتمبر الجاري وذلك حتى يوم السابع والعشرون من نفس الشهر على أن يتم صرف الرواتب من ماكينات الصرف الآلي أو المحافظ الإلكترونية أو مقرات شركة فوري، وعلى كل جهة التوجه في ميعادها المحدد لها.

أيام صرف الرواتب للموظفين

أقرت وزارة المالية أن صرف الرواتب سوف يكون في نهايات الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر وتم تقسيم صرف الرواتب كما يلي: