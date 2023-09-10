خطوات ضبط تردد قناة SSC على الأقمار الصناعية الرياضية الجديدة 2023 السعودية

تعد قناة ssc من أبرز القنوات الرياضية في المملكة العربية السعودية، حيث تمتلك حقوق بث العديد من البطولات الرياضية المحلية والدولية، بما في ذلك الدوري السعودي للمحترفين، تهتم قناة SSC Extra بنقل أهم المباريات في أبرز البطولات المحلية والعالمية، وتقوم بتوفير مجموعة متنوعة من البرامج والتغطيات الرياضية الحصرية التي تجعلها واحدة من الوجهات المفضلة لمحبي كرة القدم، إذا كنت تبحث عن تردد قناة SSC Extra على الأقمار الصناعية.

تردد قناة ssc extra الرياضية السعودية

القمر الصناعي : بدر سات.

التردد : 12418.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 3/4.

خطوات ضبط تردد قناة SSC على بدر سات

قم بتشغيل جهاز الاستقبال الخاص بك.

انتقل إلى قائمة التركيب.

حدد خيار إضافة قناة جديدة.

أدخل بيانات القناة كما هو موضح أعلاه.

اضغط على بحث.

انتظر حتى ينتهي البحث.

بعد ضبط التردد ( ستتمكن من مشاهدة قناة SSC على جهاز الاستقبال الخاص بك ).

الشعبية المتزايدة لقناة SSC الرياضية

شهدت قناة SSC الرياضية نموًا كبيرًا في شعبيتها في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت القناة المفضلة لدى عشاق الرياضة في المملكة العربية السعودية والعالم العربي، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها.