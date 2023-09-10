“قبل ساعات من طرحه” مواصفات ايفون 15 برو Iphone pro واسعاره المتوقعة

مواصفات ايفون 15 برو، قبل ساعات من الاعلان عنه تتزايد معدلات البحث حول مواصفات ايفون 15 برو عملاق “آبل” الجديد، حيث ستعقد الشركة مؤتمر صحفي في مساء يوم الثلاثاء القادم للكشف عن مزايا ايفون 15 برو وكافة ما يتعلق به، ومن المتوقع أن يحمل ايفون 15 برو نفس التصميم الذي قدمته آبل العام الماضي في ايفون 14 برو، ولذا سنتعرف على كل ما يخص ايفون 15 برو خلال السطور القادمة، فتابعونا.

مواصفات ايفون 15 برو

ومن أبرز مواصفات ايفون 15 برو الذي سينطلق في الأسواق خلال الساعات القادمة، فهي كما يلي:

نفس تصميم ايفون 14 برو وهو التصميم الذي يعتمد على حواف مستوية.

به كاميرا أمامية، ومزود بخاصية بصمة الوجه FaceID في ثقب داخل الشاشة.

إطاره مصنوع من التيتانيوم بدلا من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما يجعل الهاتف أكثر متانة.

به منفذ USB-C بدلا من منفذ Lightning.

متوفر بأربعة ألوان:”الأسود والفضي، الأزرق، الرمادي”.

أداء أقوى اعتمادا على المعالج الجديد A17 Bionic وذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 8 جيجابايت.

بطارية ذات عمر طويل.

سعة تخزينية 128 أو 256 أو 512 جيجابايت أو 2 تيرابايت.

يظهر الهاتف بتصميم لامع في الإطارات الجانبية.

سعر ايفون 15 برو

من المتوقع أن يكون سعر ايفون 15 برو هو نفس سعر ايفون 14 برو، وهو السعر الذي يبدأ من 1000 دولار أمريكي، فيما سيبدأ سعر ايفون 15 برو ماكس من 1200 دولار أمريكي.

مواصفات كاميرا ايفون 15

من المقرر أن يتم الاعلان عن سلسلة ايفون 15 بعد ساعات قليلة من الآن من خلال عقد مؤتمر صحفي في مقر شركة “آبل” عملاقة التكنولوجيا الأمريكية، وقد تزايدت التسريبات حول المواصفات والمفاجآت المنتظرة، وكشفت تلك التسريبات أن هاتفي iPhone 15 و15 Plus سيحصلان على مستشعر Sony جديد، ما سيساعد في القراءة وجودة الإضاءة منخفضة، أما الكاميرا الأمامية لكلاهيما ستكون: 48 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.6، والعدسة الثانية 12 ميجابكسل فائقة الاتساع، بفتحة عدسة f/2.4.

ومن المنتظر أن يحتفظ ايفون 15 برو بالمستشعر الرئيسي بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، بمستشعر سوني IMX803 1/1.3 بوصة

العدسة الثانية تليفوتو بدقة 12.7 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.8، والثالثة بدقة 13.4 ميجابكسل فائقة الاتساع، بفتحة عدسة f/2.2.