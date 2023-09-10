“pdf الوجبة الجديدة” اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq الرسمية

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023، من المقرر أن يتم اطلاق كشوف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 قريبا من خلال منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية قريبا بعدما يتم التأكد من مطابقة وصحة كافة البيانات التي قدمها المواطنين للاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية الذي أطلقته الحكومة، واليكم طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي 2023.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023

وينتظر جموع المواطنين الكشف عن الموعد الرسمي للاعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 من قبل وزارة العمل العراقية، التي أعلنت أن تلك الوجبة هي الأضخم على مدار تاريخها، ويتم صرف راتب الرعاية الاجتماعية للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل ممن تنطبق عليهم شروط الاهلية والاستحقاق، واليكم رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر منصة مظلتي:

قم بالدخول إلى منصة مظلتي.

يتم الدخول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة.

اختر كشوف الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023.

قم بادخال البيانات المطلوبة “رقم الهوية، رقم البطاقة الذكية، اسم المحافظة”.

اضغط على أيقونة الاستعلام لتظهر تفاصيل الدعم على الفور.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023

ونقدم لكم شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 التي أعلنت عنها وزارة العمل العراقية، والتي في حالة انطباقها على شخص أو أسرة ما يتم صرف الدعم المالي لهم، وتلك الشروط تتمثل في: