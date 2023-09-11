” يوم free من غير حصص خالص” عاجل| وزارة التعليم تعلن عن تخصيص يوم بدون دراسة لكل الصفوف لهذا السبب..تعرف عليه

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تخصيص يوم بلا دراسة وذلك في إطار المساعي من أجل تنفيذ الأنشطة والعمل على دمج التكنولوجيا والمعلومات بالمدراس للعام الدراسي الجديد، وقد شددت الوزارة على ضرورة تخصيص فترة مشاهدة واحدة لكل مادة دراسية أو ” فترتين لمادة اللغة العربية.

تخصيص يوم بلا دراسة وتوزيع الهدايا على الطلاب

أضافت وزارة التربية والتعليم في بيان لها بأنه سوف يتم تحديد يوم كامل من أجل ممارسة الأنشطة لكل صف دراسي دون أن يؤثر ذلك على خطة توزيع المنهج، وأن يتم تقسيم طلاب نفس الصب في حالة ارتفاع كثافة الطلاب.

على أن تتنوع الأنشطة ما بين البدنية والرياضية والعلمية طيلة هذا اليوم، والذي يتم تحديده بالتعاون من قبل المعلمين ومجلس الأمناء والأباء من أجل توفير كافة الأدوات اللازمة للممارسة هذه الأنشطة والعمل على تنظيم المسابقات وايضًا تقرر أن يتم توزيع هدايا على الطلاب المتميزين في هذه الأنشطة في إطار سعي الوزارة للعمل على رعاية الطلاب الموهوبين.

استخدام التكنولوجيا لعرض المواد الدراسية

أضافت وزارة التربية والتعليم أنه تخصص تحديد فترتين لعرض المادة التعليمية عن طريق ” السبورة الذكية أو الداتا شو وأجهزة الكمبيوتر ” لأكثر من فصل في نفس الفترة من أجل عرض الدرس على أن يتم ذلك في وجود الكوادر والعناصر المتميزة من المعلمين بالمدرسة بصحبة الطلاب.

ثم يتم العمل على مناقشة المحتوى الذي تم رؤيته من قبل الطلاب وإتاحة المادة العلمية وذلك من خلال مسؤول التطوير التكنولوجي بالمدرسة من أجل ضمان التفاعل والإلمام بالمادة العلمية، على أن يتم إذاعة المحتوي التعليمي عبر القنوات المخصصة للطلاب.