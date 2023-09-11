” حكومة خادم الحرمين تقترح ” المالية تدرس صرف بدل غلاء معيشة للمواطنين مع راتب شهر أغسطس + وأصحا المعاشات يحصلون على زيادة 13%

صرف بدل غلاء معيشة للمواطنين يصدر بها مرسوم ملكي، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي الجهة المنوطة بتنفيذ هذا الأمر للأشخاص المستحقين من محدودي الدخل، فهناك العديد من المبادرات التي استهدفت بها حكومة المملكة المواطنين المستحقين من خلال الكثير من البرامج المدعومة، و سنوضح فيما يلي حقيقة هذا الخبر.

صرف بدل غلاء معيشة للمواطنين

انتشرت الكثير من الأقوال حول صرف بدل غلاء معيشة بالتوافق مع احتفال السعودية بالذكرى 93 لليوم الوطني السعودي، ولكن هذا الأقوال غير صحيحة، وفي حالة صدور بدل غلاء معيشة ستقوم الحكومة بنفسها بالإعلان عنها، ويجب على المواطنين عدم تصديق هذا النوع من الأقاويل والتصريحات سوى من المصادر الرسمية.

شروط صرف بدل غلاء معيشة للمواطنين

في حال صدور بدل غلاء معيشة للمواطنين فيكون محدداً بعد من الشروط وهي كالتالي:

عدم ارتفاع إجمالي الدخل عن ثلاثة آلاف ريال.

أن يكون المواطن المستفيد سعودي.

أن يكون محققاً لشرط الإقامة في المملكة العربية السعودية لمدة 3 أشهر كحد أدنى.

لا يُمنح بدل غلاء المعيشة لمن يمتلكون سجل تجاري أو عقارات أو أملاك شخصية.

كيفية الاستعلام عن صرف بدل غلاء معيشة

يمكنكم الاستعلام عن صرف بدل غلاء معيشة عن طريق العمل على إتباع مثل هذه الخطوات:

الانتقال إلى موقع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية.

النقر على تبويب خدماتي ومنها استعلامات.

ظهور معلومات وتفاصيل صرف بدل غلاء المعيشة المُراد الاستعلام عنه.

يجب العلم أنه حتى الآن لم يصدر أمر ملكي بعودة صرف بدل غلاء المعيشة مرة ثانية، وفي حالة صدور هذا الأمر سوف نوافيكم بكافة البيانات والمعلومات حول هذا الأمر.