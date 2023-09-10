“نزلها pdf” كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 في العراق الوجبة رقم 9 الدفعة رقم 5 عبر منصة مظلتي موقع وزارة العمل

معدلات البحث تتزايد بشكل مكثف في دولة العراق عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، حيث يتزايد اهتمام العديد من المواطنين والمواطنات في العراق حاليًا بمعرفة أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة لعام 2023، الرعاية الاجتماعية تُعَدُّ واحدة من أشكال الدعم المالي التي تقدمها الحكومة العراقية عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تم تخصيص رابط على موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي لتسهيل عملية الاستعلام حول أهلية الأفراد للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة لهذا العام.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

سوف نتطرق معكم خلال السطور القادمة الحديث عن كل ما يتعلق بـ أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، حيث قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تخصيص رابط على موقعها الإلكتروني الرسمي بهدف تسهيل عملية الاستعلام للمواطنين حول إمكانية الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة لعام 2023، والتي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا، وفي بيان صادر عن الوزارة.

تم توضيح أنه سيتم تحديد أهلية المستفيدين والإعلان عن أسمائهم بناءً على مجموعة من الشروط والضوابط المحددة، من المتوقع أن تقوم الوزارة بالكشف عن قائمة المستفيدين والكشوفات في الساعات القادمة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2023

للتأكد من أهليتك للحصول على الدعم، يجب أن تلتزم ببعض الشروط والضوابط المحددة، ، وإذا كنت تود معرفة ما إذا كنت مؤهلاً للحصول على الدعم، يجب أن تقرأ الشروط التالية:

أن تكون من حملة الجنسية العراقية.

أن تكون مسجلاً في الشؤون الاجتماعية.

أن تنتمي إلى أسرة تتألف من أربعة أفراد على الأقل.

أن تكون من ذوي الدخل المحدود في العراق.

يجب تقديم المعلومات بشكل دقيق وتقديم المستندات المطلوبة على الموقع.

يجب أن لا يكون لديك أصول عقارية ذات قيمة عالية.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023

للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023، يمكنك اتباع الخطوات التالية: