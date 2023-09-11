” هو ينفع نتصالح وبلاش هدد ” الحكومة تكشف خطوات التصالح في مخالفات البناء 2023 + قيمة الغرامات حسب المخالفات

خطوات التصالح في مخالفات البناء ينبغي الإلمام بها كي يتم التصالح في مخالفات البناء على النحو الصحيح، كما ينبغي مراعاة توفر جميع الشروط حتى لا يتم رفض طلب التصالح، وقد قمنا بجمع كافة التفاصيل الواجب اتباعها للانتهاء من جميع إجراءات التصالح في مخالفات البناء والمتطلبات اللازمة.

خطوات التصالح في مخالفات البناء

تمثلت خطوات التصالح في مخالفات البناء بعض الخطوات والإجراءات التي يُشترط المرور بها خطوة خطوة وهي كالتالي:

يقوم المتصالح بتقديم طلب وتسديد كافة الرسوم الخاصة بالفحص خلال فترة ستة أشهر.

تقوم الجهة المختصة بدراسة طلب التصالح لاتخاذ القرار بالقبول أو عدم القبول.

يدفع المتصالح مبلغ التصالح المطلوب، ويقوم بطلاء الواجهات تبعاً لقانون تصالح مخالفات البناء.

متطلبات التصالح في مخالفات البناء

أما عن متطلبات التصالح في مخالفات البناء فتمثلت فيما يلي:

أن يُقدم المتصالح الطلب في الحي أو الجهة التي تتبع لها الوحدة المخالفة.

الالتزام بدفع الرسوم المترتبة على الفحص، وفقاً للرسوم الخاصة بكل منطقة.

تصل قيمة التصالح لما بين 50-2000 للمتر وفق ما تقرره اللجنة الخاصة بالتصالح.

حصول صاحب البناء المخالف على شهادة خاصة بالتصالح لوقف الدعاوى المتصلة بالمخالفات البنائية أو الأحكام التي صدرت حولها.

يمكن تقسيط مبلغ التصالح على ثلاثة سنوات، ولكن يُشترط في البداية دفع 25% من المبلغ الإجمالي كمقدم

الحصول على تسوية نهائية حول المخالفات.

توفير الإيصال الخاص بسداد جميع الرسوم.

قانون التصالح على مخالفات البناء

نص القانون على أنه يجوز التصالح للأعمدة مع صب السقف والتصالح في الأسوار بعد استكمالها بالإضافة إلى أنه يجب اعتماد التقرير من قبل استشاري للمبنى في حالة كونه أكبر من 200 متر مربع وأكثر من ثلاثة أدوار أما عدا ذلك الاعتماد يتم من خلال مهندس نقابي.