“العرض ده ما يسابش ” الآن شقق سكن لكل المصريين لمتوسطي الدخل 2023 بأقل مقدم وأطول فترة سداد على 30 سنة

شقق سكن لكل المصريين لمتوسطي الدخل متاحة من الإسكان الاجتماعي للفئة المتوسطة الدخل تبعاً للإعلان رقم 11 الذي تضمن طرح عدد من الوحدات والشقق بتسهيلات متعددة منها عدم اشتراط حد أدنى لقمة الدخل، حيث يمكن الحصول على كراسة الشروط اللازمة للتقديم في نحو 125000 وحدة للفئات المحددة.

شقق سكن لكل المصريين لمتوسطي الدخل

وحدات الإسكان الاجتماعي مُقدمة خصيصاً لمتوسطي الدخل وذوي الدخل المحدود، فقط طُرح منها 25000 ألف شقة لمتوسطي الدخل، ومائة ألف شقة لمحدودي الدخل، وشملت عدة مساحات منها مساحات 100 متر، ومساحة 75 متر، وجاءت الفائدة بنسبة 3%، و8% متناقصة.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل

اشتمل مشروع الشقق السكنية المقدمة من الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل على عدة أماكن، وهي:

القاهرة الجديدة.

العبور الجديدة.

دمياط الجديدة.

ناصر غرب أسيوط.

الشروق.

حدائق أكتوبر.

المنيا الجديدة.

مدينة بدر.

أكتوبر الجديدة.

قيمة مقدم شقق الإسكان الاجتماعي

تمثلت قيمة مقدم شقق الإسكان الاجتماعي فيما يلي:

وحدات بمقدم 40 ألف جنيه.

وحدات بمقدم 60 ألف جنيه.

شروط التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل

وضعت وزارة الإسكان العديد من الشروط الهامة التي ينبغي توافرها في المتقدمين من أجل الحصول على الوحدات السكنية وجاءت هذه الشروط كالآتي: