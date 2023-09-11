” شكل السنة مش عايزة تعدي بسلام ” إعصار دانيال يُهدد مصر بيومين من السيول .. الكوارث الطبيعية تتوالى على الوطن العربي بعد زلزال المغرب

إعصار دانيال يُهدد مصر، حالة من القلق والترقب تسود ما بين المواطنين خاصة في ظل وجود العديد من الأنباء عن تعرض مصر إلى إعصار دانيال والذي اجتاح اليونان الأيام الماضية، وتسبب في عاصفة ممطرة استمرت لمدة ثلاثة أيام، الأمر الذي أدى إلى خروج خبراء الأرصاد الجوية عن صمتهم وتوضيح كافة المعلومات حول هذا الإعصار.

حقيقة إعصار دانيال يُهدد مصر

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان عاجل لها إلى أنه بعد مغادرة العاصفة دانيال الأراضي اليونانية توجهت إلى الأراضي الليبية وهي الآن على موعد مع سقوط الأمطار الغزيرة وفرص كبيرة من أجل تشكل السيول.

هذا بالإضافة إلى نشاط في سرعات الرياح وارتفاع شديد في الأمواج على أن تكون مصر هي الوجهة القادمة لاسيما على محافظة مطروح والسواحل الشمالية.

مناطق ستضربها العاصفة

وتابعت الوزارة في بيانها إلى أنه حتى الآن لا يزال هناك اختلاف واضح حول مخرجات النماذج العددية لتوقع مسار الإعصار، لكن في كافة الحالات سوف تتعرض السواحل الليبية بالإضافة إلى بعض المناطق الداخلية بالعاصفة والتي سوف تصل إلى السواحل المصرية ويصاحبها سقوط أمطار غزيرة.

موعد وصول العاصفة دانيال إلى الأراضي المصرية

أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة أن تضرب قوة الإعصار ليبيا وتتحرك بعد ذلك إلى مصر وتحديدًا على الحدود الغربية.

وان هذا الإعصار يتوقع له يوم الإثنين الموافق 11 سبتمبر فقط وسوف يؤثر على السواحل الغربية فقط ويؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على فترات متقطعة خلال اليوم ولا داعي للقلق على الإطلاق وذلك على حسب تصريحات الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية.