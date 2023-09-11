” هتقبض قبل المولد ياحاج ” تعرف على موعد صرف المعاشات الجديد سبتمبر 2023 في مصر

موعد صرف المعاشات الجديد تعلن عنه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مع كل شهر ميلادي يزداد البحث من قبل المستفيدين من المعاشات من بين كبار السن حول مواعيد صرف المعاش وهل هناك تبكير في الصرف بمناسبة المولد النبوي الشريف هذا ما سوف نوضحه من خلال هذا المقال.

موعد صرف المعاشات الجديد

حسب ما تم الإعلان عنه من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ووفقًا للقانون الصادر برقم 148 لعام 2019 فإنه يتم صرف المعاشات بدءًا من اليوم الأول من كل شهر ميلادي وذلك من خلال العديد من الوسائل كالآتي: