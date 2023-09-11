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” هتقبض قبل المولد ياحاج ” تعرف على موعد صرف المعاشات الجديد سبتمبر 2023 في مصر
موعد صرف المعاشات الجديد تعلن عنه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مع كل شهر ميلادي يزداد البحث من قبل المستفيدين من المعاشات من بين كبار السن حول مواعيد صرف المعاش وهل هناك تبكير في الصرف بمناسبة المولد النبوي الشريف هذا ما سوف نوضحه من خلال هذا المقال.
موعد صرف المعاشات الجديد
حسب ما تم الإعلان عنه من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ووفقًا للقانون الصادر برقم 148 لعام 2019 فإنه يتم صرف المعاشات بدءًا من اليوم الأول من كل شهر ميلادي وذلك من خلال العديد من الوسائل كالآتي:
- ماكينات الصراف الآلي ATM.
- مكاتب البريد المصري.
- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
- فروع بنك ناصر الاجتماعي.
- منافذ شركة فوري.
موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 وحقيقة التبكير
أوضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه من المقرر صرف المعاش المستحق عن شهر أكتوبر 2023 في موعده المحدد بتاريخ الأول من شهر أكتوبر دون أي تغيير، وذلك بالزيادة التي تم إقرارها مسبقًا والتي تقدر بنحو 15% والتي حددت بالمادة 35 من قانون التأمينات الجديد.
جدول صرف معاشات شهر أكتوبر 2023
وفقًا لما تم الإعلان عنه مسبقًا من قبل وزارة المالية فإنه يتم صرف المعاشات وفقًا للجدول الأتي:
- يتم صرف المعاشات للشريحة الأولى والتي تحصل على معاش ما بين الف إلى الفي جنيه يومي الأول والثاني من أكتوبر.
- الشريحة الثانية موعد الصرف الخاص بها بدءًا من يوم الثالث وحتى الخامس والتي تحصل على معاش تتراوح قيمته بين 2000 إلى 3000 جنيه.
- الشريحة الثالثة التي تحصل على معاش أكثر من 3000 جنيه يتم الصرف لها يومي 6 و 7 من أكتوبر.