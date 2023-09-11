الان رابط وموعد  مسلسل سفاح الجيزة الحلقة السادسة 6 shahid.mbc سفاح الجيزة مجانا 6 EgyBest

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مسلسل “سفاح الجيزة” ويعرف باسم آخر وهو “النمس”، وهو مسلسل مصري درامي تم إنتاجه وعرضه في عام 2021، و يتناول المسلسل قصة حقيقية عن قضية جرائم قتل وحشية وقعت في منطقة الجيزة بمصر في فترة الثمانينات والتسعينات، والمسلسل من بطولة النجم المصري أحمد فهمي ويستند إلى قصة حقيقية لقاتل متسلسل يُعرف باسم “النمس”، الذي ارتكب سلسلة من جرائم القتل البشعة في الجيزة. يتم استعراض التحقيق في هذه القضية وكشف الستار عن تفاصيل الجرائم ودوافع القاتل، ومسلسل “سفاح الجيزة” لاقى نجاحًا كبيرًا وحظي بمتابعة جماهيرية. يتألف المسلسل من 8 حلقات وتم عرضه على قناة MBC مصر.
مسلسل سفاح الجيزة الحلقة السادسة
سفاح الجيزة، المعروف أيضًا باسم قذافي فراج، وُلد في عام 1971 وحصل على شهادة في كلية الحقوق. كان يقيم في منطقة بولاق الدكرور في القاهرة والجيزة،و رُبط اسمه بالعديد من الجرائم، حيث انتحل هويات أشخاص آخرين وارتكب جرائم قتل بحقهم، بما في ذلك زوجته وخطيبته وشقيقة إحدى زوجاته وصديقه، وتم الكشف عن هوية سفاح الجيزة الحقيقية بالصدفة عندما اتضح أنه كان ينتحل هوية صديقه الذي قتله.
موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة السادسة
مسلسل “سفاح الجيزة” يعرض حصريًا على منصة شاهد VIP، حيث يتم إصدار حلقتين جديدتين كل أسبوع يوم الجمعة في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا، حتى الآن، تم عرض 4 حلقات من المسلسل، ويستند العمل إلى قصة حقيقية لسفاح متسلسل أثار الرعب في مصر خلال السنوات الماضية، ويقوم الفنان أحمد فهمي بدور البطولة في المسلسل، ويشاركه في البطولة عدد من النجوم مثل ركين سعد وباسم سمرة وصلاح عبد الله وميمي جمال، و يتم استكشاف الجوانب المظلمة لشخصية سفاح الجيزة وتأثيره على الضحايا والمجتمع المحيط به. يتم عرض تطورات القصة وكشف التفاصيل المثيرة للاهتمام في كل حلقة جديدة، ويحظى “سفاح الجيزة” بشعبية كبيرة ويثير الاهتمام بسبب طابعه الحقيقي والتشويقي.