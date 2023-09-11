الان رابط وموعد  مسلسل سفاح الجيزة الحلقة السادسة 6 shahid.mbc سفاح الجيزة مجانا 6 EgyBest

سفاح الجيزة، المعروف أيضًا باسم قذافي فراج، وُلد في عام 1971 وحصل على شهادة في كلية الحقوق. كان يقيم في منطقة بولاق الدكرور في القاهرة والجيزة،و رُبط اسمه بالعديد من الجرائم، حيث انتحل هويات أشخاص آخرين وارتكب جرائم قتل بحقهم، بما في ذلك زوجته وخطيبته وشقيقة إحدى زوجاته وصديقه، وتم الكشف عن هوية سفاح الجيزة الحقيقية بالصدفة عندما اتضح أنه كان ينتحل هوية صديقه الذي قتله.

موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة السادسة