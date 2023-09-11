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هنا الان…رابط وطريقة تقديم عقود التربية والتعليم 2023 في العراق empedu.ur.gov.iq
منذ ساعات قليلة، أعلنت وزارة التربية العراقية عبر بوابتها الإلكترونية عن استئناف فترة التقديم للتعيين بصفة عقد في العديد من المحافظات، وبعد هذا الإعلان، بدأ المئات من الراغبين في البحث عن رابط تقديم عقود التربية لعام 2023، حيث قدم مئات الآلاف من الأشخاص في العراق طلباتهم في الفترة الأولى من التقديم قبل إغلاقه. والآن فُتحت فرصة جديدة للراغبين في الالتحاق بتعيينات الوزارة في العراق، و يُنصح بمتابعة التفاصيل والإرشادات الخاصة بعملية التقديم من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية، وهذه الفرصة التي تم فتحها مرة أخرى تُعتبر فرصة ذهبية للمهتمين بمجال التعليم والراغبين في الالتحاق بتعيينات الوزارة في العراق.
فتح التقديم فى التربية والتعليم العراقية
أعلنت وزارة التربية العراقية رسميًا عن فتح باب التقديم لعقود التعيين في مجال التربية عبر قنواتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، بالإضافة إلى الموقع الرسمي الخاص بها. تم فتح فترة التقديم لمدة خمسة أيام، وتشمل الفترة المحددة للتقديم، هذا الإعلان يوفر فرصة جديدة للمهتمين بالالتحاق بوظائف التدريس في العراق، ويتيح لهم فرصة لتقديم طلباتهم خلال الفترة المحددة. يُنصح المتقدمين بمتابعة صفحات وزارة التربية الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي وزيارة الموقع الرسمي لمعرفة المزيد من التفاصيل والإرشادات الخاصة بعملية التقديم، وخلال الفترة من يوم الأحد الموافق 10 أيلول 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 14 أيلول 2023، ستشهد عدة محافظات في العراق أحداث وأنشطة متنوعة تشمل هذه المحافظات كربلاء المقدسة، النجف الأشرف، المثنى، ذي قار، ميسان، صلاح الدين، نينوى، الكرخ الأولى والثانية والثالثة، والرصافة الأولى والثانية والثالثة.
رابط التقديم لوزارة التربية والتعليم بالعراق
لتقديم العقود، يجب على المتقدمين الدخول إلى الموقع الرسمي emepdu.ur.gov.iq. بعد الوصول إلى الموقع، يجب اختيار المحافظة المناسبة للتقديم، و بمجرد اختيار المحافظة، ستظهر الاستمارة الخاصة بتقديم العقود، و يجب ملء البيانات بدقة وفقاً للتعليمات الموضحة في الصفحة، وبعد الانتهاء من ملء البيانات، يجب التحقق جيدًا من صحة البيانات المُدخلة. بعد التأكد، يتعين النقر على أيقونة “إرسال البيانات”،و بعد النقر على الزر، سيظهر رقم الطلب الخاص بك. يُنصح بالاحتفاظ به وتدوينه للإشارة إليه في المستقبل.