هنا الان…رابط وطريقة تقديم عقود التربية والتعليم  2023 في العراق empedu.ur.gov.iq

أعلنت وزارة التربية العراقية رسميًا عن فتح باب التقديم لعقود التعيين في مجال التربية عبر قنواتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، بالإضافة إلى الموقع الرسمي الخاص بها. تم فتح فترة التقديم لمدة خمسة أيام، وتشمل الفترة المحددة للتقديم، هذا الإعلان يوفر فرصة جديدة للمهتمين بالالتحاق بوظائف التدريس في العراق، ويتيح لهم فرصة لتقديم طلباتهم خلال الفترة المحددة. يُنصح المتقدمين بمتابعة صفحات وزارة التربية الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي وزيارة الموقع الرسمي لمعرفة المزيد من التفاصيل والإرشادات الخاصة بعملية التقديم، وخلال الفترة من يوم الأحد الموافق 10 أيلول 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 14 أيلول 2023، ستشهد عدة محافظات في العراق أحداث وأنشطة متنوعة تشمل هذه المحافظات كربلاء المقدسة، النجف الأشرف، المثنى، ذي قار، ميسان، صلاح الدين، نينوى، الكرخ الأولى والثانية والثالثة، والرصافة الأولى والثانية والثالثة.

رابط التقديم لوزارة التربية والتعليم بالعراق