العشبة المعجزة.. سر عجيب في الورقة السحرية هترجعلك شبابك حتى لو عمرك كان فوق ال60

زيادة الوزن والسمنة المفرطة أحد أشهر أمراض العصر التي يعاني منها ملايين الأشخاص حول العالم، حيث أنها تتسبب في العديد من المشاكل الصحية المختلفة، بالإضافة إلى أنها تعطي الجسم مظهر غير متناسق، وعلى الرغم من وجود العديد من الحلول مثل العمليات الجراحية، إلا أنها لا تكون متاحة للجميع بسبب تكلفتها الباهظة، لذلك سنعرض لكم وصفة ورق الغار للتخسيس والتخلص من الوزن الزائد.

مشروب ورق الغار للتخسيس

يعتبر ورق الغار أحد أنواع أشهر أنواع التوابل التي تستخدم في تحضير العديد من الأطعمة والاطباق الشهية، وذلك لأنها تتميز برائحة ومذاق نفاذ تعطي الطعام نكهة مميزة، ولكن بجانب ذلك فإنها تساعد على التخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن (الكرش)، وذلك في حال قمت بتحضير مشروب ورق الغار، والذي يمكن تحضيره من خلال الاستعانة بالمكونات الآتية:

6 ورقات غار.

4 اعواد قرنفل.

مقدار كوب من الماء.

طريقة التحضير

يحتاج تحضير مشروب ورق الغار للتخسيس اتباع الخطوات الآتية:

تحضير مشروب ورق الغار للتخسيس، وذلك عن طريق إتباع الخطوات الآتية:

ضعي وعاء متوسط به مقدار كوب من الماء على النار.

أضيفي أوراق الغار والقرنفل إلى الماء.

اتركي الخليط على النار حتى يغلي لمدة 5 دقائق.

ارفعي الوعاء من على النار واتركيه حتى يبرد.

غطي الوعاء واتركيه ليلة كاملة حتى الصباح.

صفي الخليط جيداً ثم تناوله في الصباح للحصول على النتيجة المرجوة.