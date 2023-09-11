أرامكو تُعلن عن توظيف فوري في عدد من التخصصات برواتب وتأمينات مجزية

تعلن شركة أرامكو في المملكة العربية السعودية مجددا عن وجود وظائف شاغرة تتوفر في الشركة صدارة للمواد الكيماوية ومن ثم ينتظر الكثير من المهتمين بالحصول على وظائف في الشركة معرفة أهم الشروط المطروحة من قبل الجهات المعنية بالشركة والتي تعتبر ضوابط مهمة لا بد وأن تستوفى حتى يتم تعيين المتقدم في الوظيفة الملائمة والتي تحتاجها الشركة، ومن خلال التقرير نتعرف على مزيد من المعلومات حول تلك الشواغر المتاحة في أرامكو.

أهم الوظائف الشاغرة في شركة صدارة

اهم الوظائف الشاغرة في مؤسسة صدارة للكيميائيات نتعرف عليها من خلال ما يلي:

وظيفة الأخصائي في إدارة التعاقدات والهدف الوظيفي من هذا التخصص أن يتم تمثيل النقطة المحورية الخاصة بالعقود ما بين المقدمين للعروض وما بين المشترين والموردين.

تشتمل كافة المسؤوليات على بدء وإعادة التشغيل للتوريدات مع الإدارة اليومية لكافة العقود.

يستطيع الأخصائي أن يقوم بجمع الطلبات الخاصة بالتعديلات ويضفي عليها طابعها الرسمي المحدد من قبل الشركة.

من بين الوظائف الشاغرة أيضا محللين للحماية الخاصة بالمعلومات وتستهدف أداء كافة المهام المعنية التي تتضمن إدارة الوصول وكذلك إدارة الأمن وكافة الثغرات.

من بين الوظائف المتاحة أيضا أخصائي عقود والهدف من تلك الوظيفة هو توفير جميع المدخلات الفنية مع إعداد توجيهات تتعلق بالتطويرات الخاصة بالتعاقدات من أجل التأكد من أن الشركة تختار كل الخدمات الملائمة وفقا لأفضل سعر وأعلى مستوى من الجودة.

مطلوب محلل تخطيط يعمل على تحليل جميع البرامج الخاصة بالميزانية، ويتابع كافة خطط القوى العاملة والتكلفة الخاصة بالعمالة.

مطلوب محلل إدارة المخاطر وأنظمة المعلومات ويكون لديه كافة الخبرات الفنية والمهنية لتأمين المعلومات مع إدارة ممتازة لكافة المواقف والامتثال لكل اللوائح والقواعد والمتطلبات الخاصة بالعمل.

طريقة التقديم على ظائف صدارة

يتم التقديم على للوظائف المتوفرة كشواغر في صدارة من خلال التوجه للموقع الخاص بالشركة والوظائف والتخصصات المتاحة فيها ومن الممكن أن يتوجه المتقدم إلى الموقع من خلال الرابط الآتي https://career23.sapsf.com/career?company=SadaraProd ويتعرف على المتاح من وظائف المناسبة للتخصص وما هي أهم الشروط الخاصة بالعمل.